Первая вакцина против рака перешла в Фазу 1 испытаний на людях

Вакцина побуждает организм вырабатывать антитела, которые помогают иммунным клеткам обнаруживать и уничтожать раковые клетки.

Новая вакцина против рака переходит на Фазу 1 испытаний на людях в США после того, как многообещающие результаты исследований на животных показали обнадеживающую эффективность и надежный профиль безопасности. Новое исследование описывает вакцину как вызывающую полный ответ у 90 процентов животных в сочетании со вторым иммунотерапевтическим препаратом.

Возможно, самым большим прорывом в терапии рака за последние пару десятилетий стала разработка ингибиторов иммунных контрольных точек. Эти методы лечения направлены на блокирование механизмов, которые раковые клетки используют для уклонения от атак иммунных клеток.

Один из таких механизмов, который раковые клетки часто могут ловко взломать, чтобы избежать атаки со стороны иммунной системы организма, включает PD-1, белок контрольной точки, экспрессируемый на поверхности иммунных клеток-киллеров. Когда PD-1 связывается с PD-L1, другим белком контрольной точки, обнаруженным как на здоровых, так и на некоторых раковых клетках, он, по сути, служит способом сказать иммунным клеткам-киллерам, что здесь ничего нет и надо двигаться дальше.

Ингибиторы PD-1 – это относительно новый класс лекарств, которые позволяют иммунным клеткам более эффективно обнаруживать и убивать раковые клетки. Несколько моноклональных антител против PD-1 первого поколения были одобрены для лечения различных видов рака в последние годы. Эта новая терапия, называемая PD1-Vaxx, предназначена для запуска более широкого поликлонального ответа антител с большей эффективностью, чем первое поколение ингибиторов контрольных точек.

Это новое исследование, проведенное учеными из Университета штата Огайо, сообщает о доклинических испытаниях PD1-Vaxx в сочетании со вторым курсом иммунотерапии. Первый автор исследования Правин Каумая говорит, что исследование предлагает два важных понимания того, как работает новая вакцина против рака.

«Во-первых, PD1-Vaxx активирует функции В- и Т-клеток, способствуя очищению опухоли», – говорит Правин Каумая.

«Во-вторых, лечение направлено на блокировку сигнальных путей, которые имеют решающее значение для роста и поддержания опухоли. С помощью иммунотерапевтического препарата мы, по сути, сверхзаряжаем и целенаправленно направляем иммунную систему на уничтожение раковых клеток».

Исследователи сообщают, что комбинированная терапия была протестирована на животной модели рака толстой кишки и вызвала полный ответ у девяти из 10 животных. Предыдущие доклинические испытания эффективно установили надежный профиль безопасности вакцины.

В начале ноября Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США предоставило PD1-Vaxx разрешение на переход к Фазе 1 испытаний на людях в Соединенных Штатах. Аналогичное разрешение было получено ранее в этом году от австралийских властей, чтобы начать там эксперимент Фазы 1. Предстоящее клиническое испытание будет сосредоточено на пациентах с немелкоклеточным раком легкого.

Новое исследование было опубликовано в журнале Oncoimmunology, а видео ниже предлагает более подробное объяснение того, как работает новая вакцина против рака.