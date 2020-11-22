» » Полярный климат влияет на силу пассатов в тропиках

Полярный климат влияет на силу пассатов в тропиках

Полярный климат влияет на силу пассатов в тропиках

Давно признано влияние колебаний температуры поверхности моря в тропической части Тихого океана на глобальный климат. Например, эпизодическое потепление тропической части Тихого океана во время явлений Эль-Ниньо вызывает таяние морского льда в далеко простирающихся частях Южного океана* за счет своего воздействия на глобальную атмосферную циркуляцию. Новое исследование, опубликованное в журнале Science Advances международной командой  климатологов, показывает, что существует и обратный путь.

Используя иерархию имитационных моделей климата, авторы демонстрируют физические пути, с помощью которых вариации полярного климата могут влиять на пассаты в тропиках.

«Климатические сигналы могут распространяться из полярных регионов в тропики либо через атмосферу, либо через океан», – пояснил Мальте Стюкер, соавтор работы и доцент кафедры океанографии и Международного тихоокеанского исследовательского центра Гавайского университета в Маноа. «Наши симуляции климатической модели были разработаны, чтобы исследовать относительную роль этих путей и различать их важность для возмущений, исходящих от Северного или Южного полюса».

Авторы обнаружили, что в наиболее сложных модельных расчетах, которые включают реалистичные представления океана, атмосферы, суши и морского льда, аномальное похолодание в любом полушарии приводит к усилению тропических пассатов.

Ведущий автор Сара Канг из Ульсанского национального института науки и технологий в Южной Корее объяснила причины этих экспериментов: «Одним из самых больших источников неопределенности в нынешнем поколении климатических моделей являются предубеждения в представлении облаков над холодным Южным океаном.  Мы хотели изучить, какое влияние слишком сильное отражение солнечной радиации этими облаками в космическое пространство может оказать на глобальный климат. Кроме того, большие выбросы аэрозолей в конце 20 века из-за промышленной деятельности в Северном полушарии привели к небольшому временному снижению темпов глобального потепления, что связано с увеличением выбросов парниковых газов”.

Согласно результатам авторов, оба этих эффекта потенциально могут объяснить, почему тихоокеанские пассаты были аномально сильными в последние десятилетия.

«Если бы сообщение между полюсами и тропиками происходило только через атмосферу, мы бы увидели довольно четкую реакцию в тропиках в зависимости от того, происходит ли аномальное похолодание из Арктики или Антарктики», – говорят ученые.

«Это связано с тем, что зона межтропической конвергенции* – расположена к северу от экватора. Она эффективно блокирует сообщение от Арктики до экватора через атмосферу».

Авторы показывают, что усиленный подъем холодных подземных вод в восточной части тропической части Тихого океана может передать охлаждение Арктики в тропики и тем самым усилить пассаты.

Важным следствием полученных результатов является то, что уменьшение неопределенности в моделируемом внетропическом климате может также привести к улучшению моделирования климата в тропиках.

Иерархия моделей, разработанная учеными, может быть использована для дальнейшего изучения двусторонних взаимодействий между тропиками и полярными регионами как для будущих климатических прогнозов, так и для интерпретации реконструкций климатических состояний в геологическом прошлом.

*Южный океан – наименование южных частей Тихого, Атлантического и Индийского океанов, окружающих Антарктиду и нередко выделяемых как «пятый океан», не имеющий, однако, чётко очерченной островами и континентами северной границы.

*Зона Межтропической конвергенции (ITCZ), известная морякам как депрессия или затишье из-за своей монотонной, безветренной погоды, является областью, где сходятся северо-восточные и юго-восточные пассаты. Она окружает Землю вблизи теплового экватора, хотя ее конкретное положение меняется в зависимости от сезона.  Она появляется в виде полосы облаков, обычно грозовых, которые окружают земной шар вблизи экватора.

22 ноябрь 2020 /
Непознанное
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Экологи построили глобальную карту антропогенного влияния на мировой океан
Непознанное

Экологи построили глобальную карту антропогенного влияния на мировой океан

Экологи создали первую карту, которая показывает, какая часть территории океана подверглась влиянию человека в масштабе планеты. В статье, опубликованной в Nature Sustainability, ученые собрали
В России создали модель атмосферы над Атлантикой
Непознанное

В России создали модель атмосферы над Атлантикой

Она находится в открытом доступе и позволяет каждому воспроизвести около 200 основных параметров атмосферы с высокой точнос
Распространение риса связали с древней климатической катастрофой
Непознанное

Распространение риса связали с древней климатической катастрофой

Генетика, археология и климатология позволили реконструировать историю распространения риса начиная с катастрофических засух и похолодания 4200 лет назад.
Пауза в глобальном потеплении в 1998–2013 годах объясняется ускоренным нагревом океана
Непознанное

Пауза в глобальном потеплении в 1998–2013 годах объясняется ускоренным нагревом океана

За последние 100 лет содержание углекислого газа в атмосфере Земли постоянно повышалось, и это считается главной причиной глобального потепления. Тем не менее с 1998 по 2013 год рост глобальной
Ракообразные из Тихого океана «едят» пластик
Непознанное

Ракообразные из Тихого океана «едят» пластик

Мировой океан все больше и больше продолжает меняться. А недавно ученые выловили из него ракообразных и, сделав анализ пищеварительной системы, было установлено, что треть особей поглотили частицы
Ученые сообщили грозные цифры о глобальном потеплении
Непознанное

Ученые сообщили грозные цифры о глобальном потеплении

И вот снова ученые озвучивают гипотезу о том, о сильном влиянии человечества на климат. И сейчас Британские ученые говорят, что человеку просто необходимо снизить выбросы всех парниковых газов. Иначе
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Ответ на вопрос – зачем в древности был нужен и как использовался «Римский додекаэдр».Америка-2020 как АтлантидаКак мы принимаем решения и существует ли свобода воли?Даниэль Сваровски – великий имитатор, предприимчивый мошенник или гениальный инженер?Испанка: пандемия, о которой знает каждый, и о которой не известно ничегоАстероид Апофис поменял траекторию движения. Может ли он упасть на Землю?25 книг, верно предсказавших будущееАмериканская компания Pfizer объявила о создании рабочей вакцины от коронавируса


Свежие Статьи
Полярный климат влияет на силу пассатов в тропиках

Полярный климат влияет на силу пассатов в тропиках

Жара гонит собачьих клещей на человека

Жара гонит собачьих клещей на человека

Погребенные в пепле: тела господина и его раба найдены в Помпеях

Погребенные в пепле: тела господина и его раба найдены в Помпеях

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+