Погребенные в пепле: тела господина и его раба найдены в Помпеях

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Останки двух жителей – богатого человека и его раба-мужчины, пытавшихся избежать смерти от извержения вулкана Везувия почти 2000 лет назад, были обнаружены в Помпеях, сообщили в субботу официальные лица археологического парка в Италии.

Части черепов и костей двух мужчин были найдены при раскопках руин того, что когда-то было элегантной виллой с панорамным видом на Средиземное море на окраине древнего римского города, разрушенного извержением вулкана в 79 году нашей эры. Это та же территория, где в 2017 году была раскопана конюшня с останками трех запряженных лошадей.

Должностные лица Помпеи заявили, что эти люди, по-видимому, избежали первого падения пепла с горы Везувий, а затем стали жертвами мощного вулканического взрыва, который произошел на следующее утро. Более поздний взрыв, «очевидно, проник в этот район со многих точек, окружая и похоронив жертв в пепле», – говорится в заявлении.

По их словам, останки двух жертв, лежавшие рядом друг с другом на спине, были обнаружены в слое серого пепла глубиной не менее 2 метров.

Как и при обнаружении других останков на территории Помпеи, археологи использовали жидкий мел, залитый в полости или пустоты, оставленные разлагающимися телами в пепле и пемзе. Эта техника, впервые примененная в 1800-х годах, дает изображение не только формы и положения жертв в агонии смерти, но и делает останки «похожими на статуи», – сказал археолог Массимо Осанна.

Судя по костям черепа и зубам, один из мужчин был молод, вероятно, в возрасте от 18 до 25 лет, и у него были деформированные позвоночные диски. Это открытие привело археологов к предположению, что он был молодым человеком, который занимался ручным трудом, как раб.

У другого мужчины была крепкая костная структура, особенно в области груди, и он умер, положив руки на грудь, а ноги согнуты и раздвинуты. По оценкам ученых, ему было от 30 до 40 лет. По словам официальных лиц, возле лица мужчины были обнаружены фрагменты белой краски, вероятно, остатки обрушившейся верхней стены.

Оба скелета были найдены в боковой комнате возле подземного коридора или прохода, известного в древнеримские времена как криптопортик, ведущего на верхний уровень виллы.

«Жертвы, вероятно, искали убежище в криптопортике, в этом подземном пространстве, где, по их мнению, они были лучше защищены», – сказал Массимо Осанна.

Вместо этого утром 25 октября 79 г. н.э. «пылающее облако (из вулканического материала) пришло в Помпеи и … убило всех, кого встретило на своем пути».

Судя по отпечатку складок ткани, казалось, что молодой человек был одет в короткую плиссированную тунику, возможно, из шерсти. У старшей жертвы, помимо туники, казалось, была накидка через левое плечо.