» » Погребенные в пепле: тела господина и его раба найдены в Помпеях

Погребенные в пепле: тела господина и его раба найдены в Помпеях

Погребенные в пепле: тела господина и его раба найдены в Помпеях
©Parco Archeologico

Останки двух жителей – богатого человека и его раба-мужчины, пытавшихся избежать смерти от извержения вулкана Везувия почти 2000 лет назад, были обнаружены в Помпеях, сообщили в субботу официальные лица археологического парка в Италии.

Части черепов и костей двух мужчин были найдены при раскопках руин того, что когда-то было элегантной виллой с панорамным видом на Средиземное море на окраине древнего римского города, разрушенного извержением вулкана в 79 году нашей эры. Это та же территория, где в 2017 году была раскопана конюшня с останками трех запряженных лошадей.

Должностные лица Помпеи заявили, что эти люди, по-видимому, избежали первого падения пепла с горы Везувий, а затем стали жертвами мощного вулканического взрыва, который произошел на следующее утро. Более поздний взрыв, «очевидно, проник в этот район со многих точек, окружая и похоронив жертв в пепле», – говорится в заявлении.

По их словам, останки двух жертв, лежавшие рядом друг с другом на спине, были обнаружены в слое серого пепла глубиной не менее 2 метров.

Как и при обнаружении других останков на территории Помпеи, археологи использовали жидкий мел, залитый в полости или пустоты, оставленные разлагающимися телами в пепле и пемзе. Эта техника, впервые примененная в 1800-х годах, дает изображение не только формы и положения жертв в агонии смерти, но и делает останки «похожими на статуи», – сказал археолог Массимо Осанна.

Судя по костям черепа и зубам, один из мужчин был молод, вероятно, в возрасте от 18 до 25 лет, и у него были деформированные позвоночные диски. Это открытие привело археологов к предположению, что он был молодым человеком, который занимался ручным трудом, как раб.

У другого мужчины была крепкая костная структура, особенно в области груди, и он умер, положив руки на грудь, а ноги согнуты и раздвинуты. По оценкам ученых, ему было от 30 до 40 лет. По словам официальных лиц, возле лица мужчины были обнаружены фрагменты белой краски, вероятно, остатки обрушившейся верхней стены.

Оба скелета были найдены в боковой комнате возле подземного коридора или прохода, известного в древнеримские времена как криптопортик, ведущего на верхний уровень виллы.

«Жертвы, вероятно, искали убежище в криптопортике, в этом подземном пространстве, где, по их мнению, они были лучше защищены», – сказал Массимо Осанна.

Вместо этого утром 25 октября 79 г. н.э. «пылающее облако (из вулканического материала) пришло в Помпеи и … убило всех, кого встретило на своем пути».

Судя по отпечатку складок ткани, казалось, что молодой человек был одет в короткую плиссированную тунику, возможно, из шерсти. У старшей жертвы, помимо туники, казалось, была накидка через левое плечо.

22 ноябрь 2020 /
Непознанное
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
В красноярском Енисейске найдены странные крестики
Непознанное

В красноярском Енисейске найдены странные крестики

На сегодняшний день в красноярском Енисейске проводятся раскопки и на днях были найдены два нательных крестика на шнурке. До этого археологи сообщали о том, что раскопали останки деревянной мостовой,
Британские археологи вскроют свинцовый гроб
Непознанное

Британские археологи вскроют свинцовый гроб

Ученые недавно получили свинцовый гроб, возрастом в 1700 лет, и теперь они подготовились к его вскрытию. Гроб был найден в конце прошедшего октября в шести милях от Тамуорта. И по предположениям в
Возле Баконура найдены останки неизвестного космического аппарата
Непознанное

Возле Баконура найдены останки неизвестного космического аппарата

В Казахстане неподалеку от космодрома «Байконур» обнаружили предметы, которые похожи на обломки неизвестного ученым космического аппарата. В прочем точно ещё не известно найденные обломки – то часть
Останки динозавра, найденные на Ямале, вызвали дискуссию ученых
Непознанное

Останки динозавра, найденные на Ямале, вызвали дискуссию ученых

Останки доисторического животного, которые уральские рыбаки нашли на Ямале, вызвали дискуссию в научных кругах. Одни палеонтологии считают, что это окаменелость мезозавра возрастом около 150 млн лет.
В Мексике найдены черепа инопланетян
Непознанное

В Мексике найдены черепа инопланетян

На территории Мексики археологи раскопали 13 самых древних человеческих образцов удлиненного черепа.   Ученые утверждают, что находке уже более тысячи лет и такие черепа здесь найдены впервые. Такая
Дьявольский огонь
Непознанное

Дьявольский огонь

Самовозгорание человека – явление редкое и, возможно, поэтому пока неизученное. Дело даже не в том, что в основе этого явления лежит какой-то неизвестный науке процесс. Скорее наоборот – все вроде бы
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Ответ на вопрос – зачем в древности был нужен и как использовался «Римский додекаэдр».Америка-2020 как АтлантидаКак мы принимаем решения и существует ли свобода воли?Даниэль Сваровски – великий имитатор, предприимчивый мошенник или гениальный инженер?Испанка: пандемия, о которой знает каждый, и о которой не известно ничегоАстероид Апофис поменял траекторию движения. Может ли он упасть на Землю?25 книг, верно предсказавших будущееАмериканская компания Pfizer объявила о создании рабочей вакцины от коронавируса


Свежие Статьи
Полярный климат влияет на силу пассатов в тропиках

Полярный климат влияет на силу пассатов в тропиках

Жара гонит собачьих клещей на человека

Жара гонит собачьих клещей на человека

Погребенные в пепле: тела господина и его раба найдены в Помпеях

Погребенные в пепле: тела господина и его раба найдены в Помпеях

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+