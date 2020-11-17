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Последний известный в мире белый жираф получил устройство слежения

Последний известный в мире белый жираф получил устройство слежения
Единственный известный белый жираф в мире был оснащен устройством GPS-слежения, чтобы защитить его от браконьеров © Ishaqbini Community Conservancy via AP

Единственный известный белый жираф в мире был оснащен устройством GPS-слежения, чтобы защитить его от браконьеров, когда он пасется в Кении. Но, несмотря на свой особый статус, у одинокого жирафа нет имени.

Белый жираф теперь остался совсем один после того, как в марте браконьеры убили самку и ее теленка, говорится в заявлении организации Ishaqbini Hirola Community Conservancy во вторник.

Самка белого жирафа вызвала огромный интерес в 2017 году, когда она впервые была замечена в заповеднике, и снова, когда она родила двух телят, последний раз в августе прошлого года.

Редкий генетический признак, называемый лейцизмом, вызывает белый цвет, и он заставляет необычного жирафа опасно выделяться для браконьеров в засушливой африканской саванне, недалеко от границы с Сомали.

Теперь устройство слежения GPS, прикрепленное к одному из рогов жирафа, каждый час будет определять его местоположение, чтобы предупредить рейнджеров о его перемещениях.

Биологи поблагодарили Службу охраны дикой природы Кении, а также фонд Northern Rangelands Trust и компанию Save Giraffes Now за помощь.

Сегодня жирафы почти везде — редкие животные. Только в государствах Восточной Африки ещё существуют достаточно многочисленные популяции. Общая численность жирафов оценивается в 110—150 тысяч особей.

17 ноябрь 2020 /
Непознанное
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