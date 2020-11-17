Три планеты вращаются вокруг красного карлика LHS 1140

Планетарная система LHS 1140

Астрономы, использующие космический телескоп НАСА для исследования транзитных экзопланет (TESS) и спектрограф ESPRESSO на Очень большом телескопе ESO, повторно изучили планетную систему LHS 1140 с двумя известными планетами земного типа. Их результаты демонстрируют убедительные доказательства наличия третьей планеты в системе LHS 1140.

Красный карлик LHS 1140 – холодная звезда с малой массой, находящаяся примерно в 39 световых годах от нас в созвездии Кита. Также известная как Gliese 3053, GJ 3053 и 2MASS J00445930-1516166, звезда имеет возраст примерно 5 миллиардов лет, а ее размер составляет примерно одну пятую размера Солнца.

Известно, что возле LHS 1140 находятся две транзитные планеты с периодом обращения 3,77 и 24,7 дня.

Внутренняя планета, LHS 1140b, представляет собой суперземлю с массой 6,5 масс Земли и находится в обитаемой зоне звезды. Внешняя планета, LHS 1140c, представляет собой скалистое тело с массой 1,8 массы Земли.

«Мы дополнительно охарактеризовали эту систему, улучшив физические и орбитальные свойства известных планет и провели поиск дополнительных компонентов планетарной массы», – говорят астрономы.

Они собрали 113 высокоточных наблюдений лучевых скоростей системы LHS 1140 с помощью спектрографа ESPRESSO и проанализировали дополнительные данные с TESS.

«Хотя обе планеты имеют объемный состав, подобный Земле, анализ внутренней структуры предполагает, что LHS 1140b может быть обогащена железом, а LHS 1140c может быть истинным двойником Земли», – написали исследователи.

«В обоих случаях содержание воды совместимо с максимальной долей 10-12% по массе планет, что эквивалентно глубинному слою океана в 650-779 км для планеты LHS 1140b, находящейся в обитаемой зоне.»

Результаты команды астрономов также предоставляют доказательства наличия нового кандидата на планету в системе на 78,9-дневной орбите.

Третья планета, получившая название LHS 1140d, имеет минимальную массу 4,8 массы Земли и, вероятно, представляет собой мир на каменисто-газовой границе за пределами обитаемой зоны.

«Возможное присутствие третьей скалистой планеты в системе, которая может проходить транзитом через родительскую звезду в периоды за пределами обитаемой зоны, делает эту систему ключевой целью для понимания атмосферных свойств скалистых миров при различных уровнях звездного облучения», – заключили исследователи.