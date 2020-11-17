» » Три планеты вращаются вокруг красного карлика LHS 1140

Три планеты вращаются вокруг красного карлика LHS 1140

Три планеты вращаются вокруг красного карлика LHS 1140
Планетарная система LHS 1140

Астрономы, использующие космический телескоп НАСА для исследования транзитных экзопланет (TESS) и спектрограф ESPRESSO на Очень большом телескопе ESO, повторно изучили планетную систему LHS 1140 с двумя известными планетами земного типа. Их результаты демонстрируют убедительные доказательства наличия третьей планеты в системе LHS 1140.

Красный карлик LHS 1140 – холодная звезда с малой массой, находящаяся примерно в 39 световых годах от нас в созвездии Кита. Также известная как Gliese 3053, GJ 3053 и 2MASS J00445930-1516166, звезда имеет возраст примерно 5 миллиардов лет, а ее размер составляет примерно одну пятую размера Солнца.

Известно, что возле LHS 1140 находятся две транзитные планеты с периодом обращения 3,77 и 24,7 дня.

Внутренняя планета, LHS 1140b, представляет собой суперземлю с массой 6,5 масс Земли и находится в обитаемой зоне звезды. Внешняя планета, LHS 1140c, представляет собой скалистое тело с массой 1,8 массы Земли.

«Мы дополнительно охарактеризовали эту систему, улучшив физические и орбитальные свойства известных планет и провели поиск дополнительных компонентов планетарной массы», – говорят астрономы.

Они собрали 113 высокоточных наблюдений лучевых скоростей системы LHS 1140 с помощью спектрографа ESPRESSO и проанализировали дополнительные данные с TESS.

«Хотя обе планеты имеют объемный состав, подобный Земле, анализ внутренней структуры предполагает, что LHS 1140b может быть обогащена железом, а LHS 1140c может быть истинным двойником Земли», – написали исследователи.

«В обоих случаях содержание воды совместимо с максимальной долей 10-12% по массе планет, что эквивалентно глубинному слою океана в 650-779 км для планеты LHS 1140b, находящейся в обитаемой зоне.»

Результаты команды астрономов также предоставляют доказательства наличия нового кандидата на планету в системе на 78,9-дневной орбите.

Третья планета, получившая название LHS 1140d, имеет минимальную массу 4,8 массы Земли и, вероятно, представляет собой мир на каменисто-газовой границе за пределами обитаемой зоны.

«Возможное присутствие третьей скалистой планеты в системе, которая может проходить транзитом через родительскую звезду в периоды за пределами обитаемой зоны, делает эту систему ключевой целью для понимания атмосферных свойств скалистых миров при различных уровнях звездного облучения», – заключили исследователи.

17 ноябрь 2020 /
Непознанное
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Землеподобная планета уронила Уран ударом под острым углом
Непознанное

Землеподобная планета уронила Уран ударом под острым углом

Швейцарские астрономы провели моделирование столкновений Урана и Нептуна с телами массой от одной до трех земных и пришли к выводу, что некоторые свойства этих планет можно объяснить подобными
Обнаружена ближайшая к нам потенциально обитаемая «сверхземля»
Непознанное

Обнаружена ближайшая к нам потенциально обитаемая «сверхземля»

Расположенная всего в 30 световых годах экзопланета GJ 357 d может оказаться подходящей для жизни и находится достаточно близко для детальных наблюдений....
УФ-излучение не снижает жизнепригодность экзопланет в системах красных карликов
Непознанное

УФ-излучение не снижает жизнепригодность экзопланет в системах красных карликов

С тех пор как стало известно, что вокруг многих звезд, в том числе и красных карликов, вращаются планеты, не утихают споры о том, может ли там существовать жизнь. У красных карликов зона обитаемости
Открыты новые подробности о системе колец карликовой планеты Хаумеа
Непознанное

Открыты новые подробности о системе колец карликовой планеты Хаумеа

Астрономы нашли свихнувшуюся планетарную систему
Непознанное

Астрономы нашли свихнувшуюся планетарную систему

Группа ученых обнаружила планетарную систему, которая имеет наклонные орбиты. Планетарная система,  удаленная от Солнечной системы и раннее неизвестная астрономам «нашлась», благодаря телескопу
В космосе найден «двойник» Солнечной системы
Непознанное

В космосе найден «двойник» Солнечной системы

Астрономы обнаружили копию Солнечной системы KOI-351, которая очень схожую с нашим космическим домом «архитектуру». Как и в нашей системе, все каменистые планеты находятся близко к звезде, а газовые
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Ответ на вопрос – зачем в древности был нужен и как использовался «Римский додекаэдр».Америка-2020 как АтлантидаКак мы принимаем решения и существует ли свобода воли?Даниэль Сваровски – великий имитатор, предприимчивый мошенник или гениальный инженер?Испанка: пандемия, о которой знает каждый, и о которой не известно ничегоАстероид Апофис поменял траекторию движения. Может ли он упасть на Землю?25 книг, верно предсказавших будущееНАСА и Nokia построят первую сеть 4G на Луне


Свежие Статьи
Фитнес против депрессии

Фитнес против депрессии

Что такое электрон и электронное облако?

Что такое электрон и электронное облако?

Последний известный в мире белый жираф получил устройство слежения

Последний известный в мире белый жираф получил устройство слежения

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+