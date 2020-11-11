Изменение климата вызвало быструю эволюцию Парантропа

Paranthropus boisei. Реконструкция выполнена Романом Евсеевым

Paranthropus robustus (парантроп массивный) – вымерший гоминид с маленьким мозгом, который жил от 2 до 1,2 миллиона лет назад на территории современной Южной Африки.

Обнаруженный в 1938 году, он был одним из первых описанных ранних гоминидов. Считалось, что самцы Paranthropus robustus значительно крупнее самок – примерно так же, как и у современных приматов. Но хорошо сохранившийся череп взрослого самца Paranthropus robustus из пещерной системы Дримолен к северо-западу от Йоханнесбурга в Южной Африке, датируемый примерно 2,04-1,95 миллионами лет, вместо этого предполагает, что этот гоминид быстро эволюционировал в период местного изменения климата около 2 миллионов лет назад, что привело к анатомическим изменениям, которые раньше связывали с полом.

Палеоантропологи уже знали, что появление Paranthropus robustus в Южной Африке примерно совпало с исчезновением австралопитека и появлением в регионе ранних Homo.

Этот переход произошел очень быстро, возможно, всего за несколько десятков тысяч лет.

«Рабочая гипотеза заключалась в том, что изменение климата создало стресс у популяций австралопитеков, что в конечном итоге привело к их гибели, но что условия окружающей среды были более благоприятными для Homo и Paranthropus, которые, возможно, расселились в регионе из других мест», – говорят ученые.

«Теперь мы видим, что условия окружающей среды, вероятно, также были стрессовыми для Paranthropus, и что им нужно было адаптироваться, чтобы выжить».

Недавно обнаруженный экземпляр из стоянки Дримолен, обозначенный как DNH 155, явно является самцом Paranthropus robustus.

Он больше, чем хорошо изученный представитель вида, ранее обнаруженный на этом участке – особь, известная как DNH 7 и предположительно самка, – но значительно меньше, чем предполагаемые самцы из соседнего поселения Сварткранс.

Теперь похоже, что разницу между двумя участками нельзя объяснить просто различиями между самцами и самками, а скорее различиями на уровне популяций между участками.

«Наша недавняя работа показала, что Дримолен предшествует Сварткрансу примерно на 200 000 лет, поэтому мы считаем, что Paranthropus robustus эволюционировал с течением времени, причем Дримолен представлял раннюю популяцию, а Сварткранс – более позднюю популяцию, полученную более анатомически» – говорят ученые.

«Очень важно иметь возможность задокументировать эволюционные изменения в родословной. Это позволяет нам задавать очень конкретные вопросы об эволюционных процессах».

Свидетельства быстрого и при этом значительного изменения климата в этот период в Южной Африке поступают из множества источников.

Что особенно важно, окаменелости указывают на то, что некоторые млекопитающие, связанные с лесами или кустарниками, вымерли или стали менее распространенными, в то время как другие виды, связанные с более сухой, более открытой средой, появились на местном уровне впервые.

Исследование описано в статье, опубликованной в журнале Nature Ecology & Evolution.