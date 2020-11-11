НАСА способно провести кампанию по возвращению образцов почвы с Марса

Художественная концепция Mars Ascent Vehicle, поднимающегося с Красной планеты с образцами горных пород и реголита ©NASA

Независимый наблюдательный совет опубликовал отчет, в котором говорится, что НАСА способно провести свою кампанию по возвращению образцов почвы с Марса (программа MSR), которая включает в себя серию миссий по сбору нетронутых образцов с Красной планеты и их возвращению на Землю.

Возможно, самый амбициозный и сложный проект в дальнем космосе на сегодняшний день, кампания по возврату образцов с Марса уже началась, поскольку миссия марсохода NASA Perseverance находится чуть более чем в трех месяцах пути к Марсу.

Одна из ее основных задач – собрать образцы почвы и горных пород, где жизнь могла существовать сейчас или в прошлом, и упаковать их в несколько сборных капсул, которые будут храниться на поверхности.

На следующих этапах проекта марсоход ESA соберет капсулы и затем доставит их на аппарат НАСА Mars Ascent Vehicle. Затем он отправит сбор проб на орбиту Марса, где встретится с орбитальным аппаратом ЕКА для возврата на Землю для доставки домой в капсуле с повышенной безопасностью.

Такое начинание с участием нескольких современных космических аппаратов требует очень высокой степени уверенности в способности НАСА завершить свою часть операций. Один сбой в любой из отдельных миссий может серьезно задержать возврат марсианских образцов или привести к полному провалу всего проекта.

Поэтому неудивительно, что космическое агентство потребовало созвать Независимый контрольный совет (IRB) на столь ранней стадии кампании, когда некоторые из более поздних стадий все еще находятся на этапе разработки. Под председательством бывшего президента и генерального директора оборонного и космического подрядчика Orbital ATK Дэвида Томпсона, IRB состоит из 10 руководителей из научных и инженерных областей и встречался 25 раз с момента своего первого созыва в августе, что делает его самым ранним независимым обзором научных миссий НАСА .

Согласно выводам совета, НАСА готово к выполнению миссий по возврату образцов, основываясь на десятилетиях работы агентства по исследованию Марса, а также на его тесном партнерстве с ЕКА как в роботизированных миссиях, так и в миссиях с экипажем.

Оба агентства получили высокую оценку за их ранний и глубокий анализ того, как совместно подходить к будущему планированию и развитию. Совет также вынес 44 рекомендации относительно проблемных областей, включая управление, технический подход, график и финансирование.

НАСА заявляет, что учтет все рекомендации.

«Кампания MSR – это очень амбициозная, технически сложная и многогранная программа исследования планет с исключительным научным потенциалом для открытий, изменяющих мир», – говорит Дэвид Томпсон.

«После тщательного анализа планов агентства за последние несколько лет, IRB единодушно считает, что НАСА теперь готово к осуществлению программы MSR, следующего шага в роботизированном исследовании Марса».