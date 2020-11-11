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Почему клапанные маски не замедляют распространение коронавируса

Почему клапанные маски не замедляют распространение коронавируса

Новое исследование визуализации потока, проведенное Национальным институтом стандартов и технологий (NIST), наглядно демонстрирует, почему маски для лица с клапанами выдоха неэффективны для замедления распространения COVID-19.

Когда мы приближаемся к концу 2020 года, становится ясно, что в большинстве стран мира рекомендуется широко использовать маски для лица как жизненно важный инструмент для предотвращения заражения COVID-19 и замедления распространения вируса в сообществе. В то время как исследователи изучают, какие материалы в маске для лица обладают наибольшей защитой, другие эксперты предполагают, что нам следует избегать некоторых конкретных видов масок.

Маски для лица с выпускными клапанами в течение нескольких месяцев были отмечены как потенциально неэффективные при выдохе, и инженер NIST Мэтью Стэйматс решил точно визуализировать, как эти виды масок могут выбрасывать капли в воздух.

«Я не ношу маску, чтобы защитить себя, – говорит Стэйматс. – Я ношу ее, чтобы защитить своего соседа, потому что я могу болеть бессимптомно и распространять вирус, даже не подозревая об этом. Но если я ношу маску с клапаном, я не помогу».

В последних экспериментах Стэйматса, опубликованных в журнале Physics of Fluids, используются два метода визуализации потока, чтобы точно проиллюстрировать, как эти виды масок позволяют выдыхаемому воздуху распространяться в окружающую среду. На двух видеороликах Стэйматс демонстрирует, почему эти маски принципиально бесполезны для контроля передачи вирусных капель во время пандемии.

«Когда вы сравниваете видео рядом, разница очевидна», – отмечает он. «Эти видеоролики показывают, как клапаны позволяют воздуху выходить из маски, не фильтруя его, что противоречит назначению маски».

Виды масок N95 стали популярными, поскольку через них намного легче дышать по сравнению с обычными масками для лица. Однако они были в первую очередь разработаны для таких целей, как защита рабочих-строителей от пыли или персонала больниц от инфицированных пациентов.

Важно отметить, что эти видеоролики не демонстрируют движение вирусных частиц. Вместо этого эти виды визуализации воздушного потока предлагают изображения для понимания того, как потоки выдыхаемого воздуха могут выходить из кажущейся безопасной маски.

«Я надеюсь, что эта работа поможет информировать широкую аудиторию о том, что клапаны на маске бесполезны, поскольку мы вместе сражаемся с этой глобальной пандемией», – заключает Стэйматс.

Новое исследование было опубликовано в журнале Physics of Fluids.

11 ноябрь 2020 /
Непознанное
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