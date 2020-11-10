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Палеонтологи обнаружили ранее неизвестный вид цинодонтов – Kataigidodon venetus

Палеонтологи обнаружили ранее неизвестный вид цинодонтов – Kataigidodon venetus
Художественное изображение Kataigidodon venetus © Ben Kligman / Hannah R. Kligman.

Палеонтологи обнаружили ранее неизвестный вид цинодонтов, которые жили в триасовый период на территории современной Аризоны, США.

Цинодонты (клада Cynodontia), буквально означающие собачьи зубы, были одной из самых разнообразных и успешных групп терапсид.

Впервые они появились в позднюю пермскую эпоху, примерно 260 миллионов лет назад, но резко изменились в триасовый период. Они включают прямых предков млекопитающих, и поэтому могут дать ключ к разгадке того, как современные млекопитающие стали такими же успешными, как они.

Недавно идентифицированный вид цинодонтов, получивший научное название Kataigidodon venetus, жил около 220 миллионов лет назад.

«Это открытие проливает свет на географию и окружающую среду на раннем этапе эволюции млекопитающих», – сказал ведущий автор Бен Клигман, доктор факультета наук о Земле Технологического института Вирджинии.

«Это также добавляет доказательств того, что влажный климат сыграл важную роль в ранней эволюции млекопитающих и их ближайших родственников».

Kataigidodon venetus жил вместе с динозавроморфами и, возможно, ранними динозаврами, связанными с Coelophysis, а цинодонт, возможно, был добычей этих ранних динозавров и других хищников, таких как крокодиломорфы, маленькие койотоподобные четвероногие хищники, связанные с живыми крокодилами.

Две окаменелые нижние челюсти Kataigidodon venetus были найдены в формации Чинл в национальном парке Окаменевший лес в Аризоне.

«Находка окаменелости, которая является частью Cynodontia, которая включает в себя близких родственников млекопитающих, а также настоящих млекопитающих, в триасовых породах – чрезвычайно редкое событие в Северной Америке», – сказал Клигман.

«До этого открытия единственной другой однозначной окаменелостью цинодонтов из позднего триаса на западе Северной Америки было открытие в 1990 году черепной коробки Adelobasileus cromptoni в Техасе».

Поскольку были обнаружены только нижние челюсти Kataigidodon venetus, и они довольно малы – 1,3 см, ученые имеют неполную картину того, как выглядело существо. Его размер был примерно 9 сантиметров в длину не считая хвоста.

Наряду с окаменелостями челюстных костей ученые обнаружили резцы, клыки и сложные постклыковые зубы, похожие на зубы современных млекопитающих.

«Учитывая заостренную форму его зубов и небольшой размер тела, он, вероятно, питался насекомыми», – говорят палеонтологи.

Около 220 миллионов лет назад современные Аризона и Техас были расположены вблизи от экватора, недалеко от центра суперконтинента Пангеи. Kataigidodon venetus жил в экосистеме пышных тропических лесов.

«Скорее всего, он выглядел бы как маленькая крыса или мышь», – говорят ученые. «Если бы вы увидели его лично, вы бы подумали, что это млекопитающее».

Статья об открытии была опубликована в журнале Biology Letters.

10 ноябрь 2020 /
Непознанное
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