Универсальная независимо от системы отсчёта Фундаментальная Прогрессионно-Периодическая Пирамида Химических Элементов

Авторы: Ким Сен Гук, д.х.н., академик ЕАЕН, академик МАФО,

Ким Ирина Сенгуковна, с.н.с. Samsung Electronics

Предисловие

В сообщении A было проведено обоснование фундаментальности Прогрессионно-Периодического порядка в Системе химических элементов на фундаментальности чередования нечетности-четности в натуральном ряде чисел.

В настоящем сообщении проводится обоснование фундаментальности Прогрессионно-Периодической Пирамиды Химических Элементов распространением математической фундаментализации Системы химических элементов от вертикальной «трубы» ( рис.17A в сообщении A ) химических элементов на горизонтальные полосы s, p, d, f-блоков химических элементов. Это делает Систему химических элементов фундаментальной вне независимости от системы отсчёта.

Здесь речь пойдёт о фундаментализации именно конкретной Прогрессионно-Периодической Пирамиды Химических Элементов (ПППХЭ), а не общей Системы химических элементов. «Система» не входит в число математических сущностей (объектов), тогда как «Пирамида» является математическим (геометрическим) объектом. В случае отсутствия у объекта фундаментальной всеохватной математической формулы объединения его частей или элементов геометрическая сущность (объект) предпочтительнее неопределённой нематематической Системы, поскольку сама геометрия объекта уже представляет взаиморасположение элементов геометрической сущности.

При отсутствии математической формулы может использоваться геометрическая форма выражения математического множества, в данном случае Пирамидальная (ступенчато-пирамидальная) форма. Математическая фундаментализация Системы химических элементов проводилась для перехода к фундаментализации геометрической Пирамидальной формы.

Горизонтальные полосы s, p, d, f- блоков химических элементов

«Труба» ( рис.17A в сообщении A ) номерной Системы химических элементов представляет последовательное распределение 60-ти нечетно-четных пар химических элементов по вертикали. Рассмотрим теперь распределение химических элементов по горизонтальным полосам-диадам последовательных s, p, d, f- блоков химических элементов. На рисунке ниже представлены 4 последовательные диады s, p, d, f- блоков химических элементов, в которых все номера элементов также последовательно спарены нечетно-четно, но по горизонтали.

Рис. 1. Горизонтальные полосы-диады s, p, d, f-блоков химических элементов.

Удалим промежутки между полосами-диадами и переместим пошагово (поклеточно) верхние три диады вправо до упора s-элементными ячейками с правой вертикалью, как у f-блока. В результате получается горизонтальная номерная Система химических элементов:

Рис. 2. Горизонтальная номерная Система химических элементов.

Получилась Система, подобная Периодической Системе химических элементов Жанета:

Рис.3. Периодическая Система химических элементов по версии Жанета.

Отличие ступенчатых фигур на рис. 2 и рис. 3 лишь в расцветках ячеек s, p, d, f-блоков. Но расцветка – дело вкуса или цветовых предпочтений жителей страны происхождения данной фигуры. Ещё со времён СССР у нас было принято отцвечивать эти блоки соответственно красным, оранжевым, синим и зелёным цветами. Формы и взаиморасположения же блоков на рис. 2 и рис. 3 совпадают.

Из каких соображений Жанет в конце 20-х годов прошлого века построил свою ступенчатую Периодическую Таблицу химических элементов сейчас уже сложно установить. Но известно, что инженер-химик Жанет был современником зарождения и бурного развития квантовой химии, начатой в Кембриджской школе Резерфорда-Бора с 1913 года, с открытия Мозли Периодической зависимости свойств элементов от зарядов ядер химических элементов.

Скорее всего, Жанет исходил из зарождавшихся в те годы взглядов на строение электронных оболочек атомов химических элементов, чему свидетельствуют колонки s, p, d, f-рядов на левой стороне рис. 3.

Здесь же аналогичная номерная Система химических элементов получена лишь на двоичности чередования нечетных и четных чисел в натуральном ряде чисел, что не только проще и понятнее, но и «историчнее» тысячелетиями цивилизационного пользования натуральными числами. Кроме того, теоретический натурально-числовой подход дедуктивен в отличие от эмпирического индуктивного квантово-химического подхода к систематизации химических элементов.

Всеохватной математической формулы у Таблицы Жанета нет. Здесь же номерная Система химических элементов описывается простой всеохватной формулой для последовательных N номеров химических элементов:

N = 4?(2n – 1), где n = 1, 2, 3, 4.

Эта формула является краткой записью (кодом) порядка номеров в ячейках. Можно интерпретировать и по-другому: формула-код для номеров химических элементов декодируется порядком номеров ячеек на рис. 2.

Преобразуем полосы номерной Системы химических элементов в Квадраты из квадратных слоёв s, p, d, f-блоков. На рис. 4 показан последовательный переход всех четырёх полос в Квадраты. Полоса первых 1-4 s-элементов уже в форме Квадрата 2x2. Из последовательности номеров в ячейках квадратных слоёв виден алгоритм преобразований: в трёх полосах p, d, f-элементов верхние ряды последовательно п-образно окаймляют верхние половины Квадратов 2x2, а нижние ряды p, d, f-элементов последовательно перевёрнуто п-образно окаймляют нижние половины Квадратов 2x2.

Рис. 4. Преобразование полос нечетно-четных пар в Квадраты из последовательно вложенных d, p, s квадратных слоёв ячеек во внешний f-квадратный слой из ячеек с номерами химических элементов.

К номерам в ячейках всех полученных Квадратов добавим соответствующие символы химических элементов и установим эти Квадраты в порядке увеличения квадратных слоёв сверху вниз.

Рис. 5. Прогрессионно-Периодическая Пирамида Химических Элементов от горизонтальных полос последовательных s, p, d, f-блоков химических элементов.

На рис. 5 представлена Прогрессионно-Периодическая Пирамида Химических Элементов (ПППХЭ) от отдельных горизонтальных полос блоков химических элементов. Она получилась такой же, как на рис.5. в сообщении B , полученной не от отельных полос s, p, d, f – блоков элементов, а от одной длинной двурядной полосы горизонтально чередующихся нечетных и четных чисел натурального ряда.

Следовательно, конечный результат окончательно не зависит от направления следования пар ячеек с двоичными парами последовательно возрастающих нечетных и четных номеров, т.е. не зависит от системы отсчёта. Это означает универсальность ПППХЭ.

Полученная ПППХЭ отличается от множества всех других представлений Системы химических элементов простым всеохватным формульным выражением: N = 4?(2n – 1), где n = 1, 2, 3, 4, логически понятным, потому беспротестно приемлемым уже школьниками начальных классов средних школ, гимназий, лицеев. Не только школьниками, но и студентами университетов, инженерно-техническими сотрудниками производственных сфер, связанных с химическими технологиями.

По универсальной и фундаментальной Прогрессионно-Периодической Системе химических элементов можно обратиться по адресу: [email protected] .