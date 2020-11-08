Прецессионная, цикличная, глобальная смена климата на Земле

«Аристотель научил меня удовлетворять свой разум , только тем, в чём убеждают меня рассуждения, а не только авторитет учителей. Такова сила истины: вы пытаетесь её опровергнуть, но сами ваши нападки возвышают её и придают ей большую ценность». (XVI век, итальянский философ, физик, математик Галилео Галилей).

В материале пойдёт речь о том – почему на Земле на всех континентах циклично по большому «Платоновскому году» происходит глобальная смена климата.

климат в переводе с древнегреческого языка в прямом смысле означает «наклон» – угол наклона поверхности Земли к лучам Солнца.

В ночь на 12 декабря 2015 года в Париже с большим трудом завершилась двухнедельная межгосударственная «Климатическая конференция ООН» под кодовым названием СОР-21. В конференции приняли участие представители из 195 стран и в том числе многие первые лица государств.

Как сообщали мировые СМИ – переговоры шли крайне тяжело из-за множества разногласий и чтобы ускорить процесс президент США Барак Обама даже позвонил и поторопил председателя КНР Си Цзиньпина.

Участники конференции решали вопросы о делёжке производственных квот на «парниковый» (углекислый газ) СО2. «Прицел» у организаторов встречи был дальний – концентрация производства и денег в руках крупных монополий, а, в конечном счете, их полное доминирование в сфере производства.

Внешним же благовидным предлогом для конференции была «благая цель» не допустить повышения температуры на Земле более чем на два градуса по сравнению с концом XIX века.

Под предлогом «парниковых газов» планируется устранение конкурентов путем закрытия перспективных предприятия в развивающихся странах.

В этой связи прогрессивной общественности надо приготовиться к очередному «распилу» бюджета в их странах под выдуманную проблему и сопутствующий обман.

Теперь перейдем к сути.

Если бы эта парижская «парниковая» конференция СОР-21 проходила на каком-нибудь острове Папуа Новой Гвинеи, а её участниками были дикари из окрестных деревень, то они были бы снисходительно прощены.

Потому как ещё более двух тысяч лет назад астрономы древнего Египта открыли явление прецессии (ось Земли относительно наклона к Солнцу движется по кругу). Известная многим с детских лет игрушка «волчок» (юла) перед тем как остановиться начинает раскачиваться, чем больше она замедляется, тем больше раскачивается. Это же самое явление происходит с Землей и называется – прецессия.

Благодаря своему вращению вокруг оси, земля не успевает перегреваться и переохлаждаться и потому на ней существует разнообразная жизнь. Чем больше земля будет замедлять вращение, тем она будет больше раскачиваться и тем резче будут происходить перепады температуры (резче будет меняться погода).

А когда земля остановится, то с одной стороны, повернутой к Солнцу, у неё будет горячая песчаная пустыня, а с другой пустыня холодная снежная. Луна, например, больше не вертится и не раскачивается, она остановилась и повернута к Земле одной стороной.

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В настоящее время земля во вращении вокруг оси замедляет своё движение. Замедление величина переменная и составляет на тысячу лет, примерно. 0,1 – 1 секунду.

земля при затухающем вращении раскачивается как юла, более подставляя к Солнцу, то одно, то другое место. Ровно так же как человек, греясь у костра, поворачивается к огню, то одним, то другим боком. Ещё древние греки словом «климат » называли «наклон» лучей Солнца к поверхности Земли.

Какое значение имеет угол наклона лучей Солнца к Земле – понимает каждый, наблюдая смену времен года с зимы на лето и в обратную сторону во всем многообразии погодных перемен.

Даже суточные изменения температуры зависят от высоты Солнца над горизонтом, не говоря уже о её глобальном изменении в течение года. Всё изменение погоды на Земле всецело зависит от того какое место солнце занимает на небе (то есть каков существует угол наклона лучей Солнца к поверхности Земли).

В прецессии Земли один полный оборот оси планеты по кругу (в 360 градусов) происходит за 25920 лет (за 72 года на 1 градус). Угол отклонения оси Земли (от условного центра) при раскачивании планеты составляет 23 градуса 27 минут.

Что такое будет 23 градуса широты на Земле?

1 градус широты (долготы) Земли равен – 111, 1 километров.

Соответственно 23 градуса и 27 минут – 2600 километров.

Это примерно, по глобусу, как расстояние от Швеции до Кипра.

Угол между максимальным и минимальным наклоном Земли к Солнцу в прецессии в два раза больше и составляет уже 46 градусов и 54 минуты (5200 км.). А это, примерно, как расстояние от Полярного круга до Африки.

Всем понятно, что одна погода на Земле (и в частности в нашем Северном полушарии) будет, когда земля подставит под лучи Солнца побережье Африки. И совсем другая, когда под тем же углом наклона, под те же лучи – северные берега Скандинавии. Понятно и то, что в этом случае в полярных широтах России, Северной Америки, Гренландии, Скандинавии длинной, холодной полярной ночи больше не будет, солнце там поднимется высоко и будет такая же жара, как сегодня на севере Африки.

И обратите здесь внимание на то, что фактор наклона Земли к Солнцу будет действовать не один кратковременный период, как при ежегодной смене климата с зимы на лето, а влияние будет происходить тысячи лет! – Многие, многие, многие годы! – Постепенного разогрева или в обратную сторону движения – похолодания.

Древние египтяне и греки называли полный круг 25920 лет прецессионного оборота и раскачивания планеты – большим годом Земли («Платоновский год»), со всеми его глобальными изменениями климата.

Таким образом, прецессия (изменение наклона Земли к лучам Солнца) на смену погоды оказывает единственно важное, глобальное и цикличное влияние.

Всецело и полностью погода (климат ) на Земле (температура, влажность, уровень воды в мировых океанах, животный и растительный мир и всё прочее) зависит не от мнения «ученых» на конференции в Париже по «парниковым» газам, а от астрономического явления прецессии, то есть от долговременного на тысячи лет изменения наклона планеты земля к Солнцу.

Общее количество тепла от Солнца на поверхность Земли приходит в течении большого Платоновского года неизменное. Но распределяется оно на Земле, в зависимости от угла наклона в прецессионном положения нашей планеты по-разному.

Знания по геологии говорят, что ледниковые периоды на Земле повторялись многократно, а последний ледниковый период закончился около 10 – 12 тысяч лет назад.

Несмотря на цикличность периодов похолодания и потепления на Земле выводов из этого, судя по парижской конференции, не сделано. Явление воздействия прецессии планеты на глобальную смену погоды до сих пор человечеством (наиболее продвинутой его частью, которая величает себя – «учёными») не осмыслено. – Урок не усвоен!

Ледяной панцирь в периоды оледенения в Северном полушарии порой опускался до широты современных городов Киева, Берлина и Лондона.

Скандинавия, Балтика, Канада и Сибирь была под многометровым слоем льда и снега. Местами лед был такой, как сегодня в Антарктиде. За счет того, что огромная масса земной воды была сконцентрирована во льдах на северных материках, покрывая большое пространство Евразии и Америки, то от этого уровень мирового океана был ниже современного на 100-200 метров.

То, что сейчас затоплено в периоды оледенения было сушей.

Теперь давайте подумаем…

Если похолодание было 10 – 12 тысяч лет назад (а половина большого круга колебания оси Земли – 12960 лет), то при прецессионном движении нашей планеты пик жары в Северном полушарии ещё не пройден. Настоящая жара (её пик) будет через одну – три тысячи лет. А до той поры будет постоянное потепление.

Отражаться это потепление будет так.

Например, нескончаемые дожди в летнее время в нашем Северном полушарии вызваны разогревом лучами Солнца атмосферы и поверхности Земли. Как следствие таяние льдов с повышенным испарением влаги и возвратом её на Землю в виде затяжных дождей, повышая уровня воды в открытых водоемах и подземных водоносных слоях.

Или же многие слышали (видели в теленовостях) весной 2018 года об огромной трещине образовавшейся на земле в Африке. Её ещё назвали расколом континента. – Это тоже проявление повышенного нагрева, но уже его действие проявляется в Африке.

Сейчас на Земле для Северного полушария, по «возрасту прецессии» (если весь «большой Платоновский год» 25920 лет разделить по месяцам), примерно, как «май-июнь» – то есть всего-навсего начало «бурного весеннего таяния снега», начало лета.

Прохождение пика жары в прецессии на Земле настанет через 1-3 тысячи лет – «в июле» и по инерции ещё примерно четыре тысяч лет «август – сентябрь» будет очень тепло. Можно представить и спрогнозировать последствия этому.

– Современные пустыни двинутся выше на север, сегодняшние степи высохнут, современные зоны лесов превратятся в степи, болота в тундре подсохнут и зарастут широколиственными лесами. Северный Ледовитый океан будет умеренно теплым. Зимы на Севере будут бесснежными. В ближайшие тысячи лет льды растают во всём Северном полушарии, а общий уровень мирового океана от этого значительно поднимется.

Если на островах Шпицберген, в Арктике, на севере России и в Сибири добывают каменный уголь, нефть, значит ранее там была пышная древесная растительность. Уголь и нефть лежат пластами и слоями – то есть попеременно было время жары и холода, жары и холода. Значит, что тепло в Арктике в истории Земли было уже много раз…

С таянием северных льдов под лучами Солнца растаявшая вода будет нагреваться. Теплая северная вода океаническими течениями будет подмывать и плавить льды в Антарктиде, откалывая от ледяного континента, огромные айсбергии этим ещё более поднимет общий уровень воды в морях и океанах.

В итоге большие территории современных побережий и прибрежные города в мире окажутся глубоко под водой.

Но обо всём об этом сегодня не стоит беспокоиться, так как к тому времени в жизни человечества будут другие ценности и приоритеты.

Никто сегодня не знает, до каких величин повысится температура на Земле в наш первый (для осмысленного сознания) текущий «Платоновский год» в период максимального, вызванного прецессией, наклона Северного полушария к лучам Солнца.

Конечно, можно смоделировать на компьютере ситуацию, но изменить прецессионную смену климата человечеству не по силам. Ситуацию надо принять с покорностью, так же как и наличие Солнца и звезд на небе.

Через 1 – 3 тысячи лет, достигнув пика жары в Северном полушарии, земля в своём прецессионном движении пойдет с наклоном в обратную сторону. А ещё через 13 тысяч лет она достигнет «пика холода». В Северном полушарии опять наступит ледниковый период. Скандинавию, северную Европу, Сибирь и Канаду покроет толстый, возможно, в несколько сотен метров или более слой снега и льда. Вода Земли сконцентрируется в этих льдах, уровень океанов опять упадет на сто – двести или более метров. От огромных по площади северных льдов в Северном полушарии сильно похолодает. Побережье Антарктиды в период «пика холода» несколько очистится ото льда, и будет пригодным для жизни зеленым континентом.

И так на Земле будет циклично происходить каждый большой прецессионный «Платоновский год» (на текущий – 25920 лет).

Человечество ещё молодо знаниями.

По сути дела оно находится в «младенчестве» и живет свою первую в истории Земли сознательную жизнь. Потому всё, что происходит на Земле, всё для обучения человечества происходит в первый раз.

Реальное восприятие процессов (наклона Земли в прецессионном движении, действительно и единственно серьезно влияющих на погоду Земли) – позволит сохранить от бессмысленной траты в экономике стран мира многие миллиарды средств.

Человечество может быть счастливым наблюдателем прецессионной смены климата на Земле с цикличными периодами потепления и похолодания. Но может ничего этого и не увидеть, если прежде по своей корысти и эгоизму истребит самих себя в междоусобной борьбе. Например, за передел промышленных «квот по углекислому газу», за искусственное изменение состава атмосферы или же в условиях отсутствия в странах демократии – в термоядерных войнах: за деньги, власть и амбиции вождей.

Владимир Гарматюк

Россия, г. Вологда

2015 – 2.11.2020 г.