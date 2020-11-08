Basis Genomic Group открывает для публикации базу образцов генетических исследований

Компания Basis Genomic Group приняла решение начать публиковать сводные результаты анализа данных, полученных в результате исследований генетического материала человека. На сегодняшний момент совокупный объем образцов насчитывает несколько десятков тысяч и продолжает пополняться.

Биоматериал был собран на территории Российской Федерации в период с 2016-2020 гг. и отражает практический весь популяционный спектр страны по половозрастным и этническим группам.

Первичное рассмотрение 11 тыс. записей (что в три раза превышает популяционный порог), полученных по результатам генетических тестов «Базис. Диетология» и «Базис. Активное долголетие», показало, что вопросами сохранения собственного здоровья озабочены преимущественно женщины.

Порядка 74% всех образцов приходится именно на представительниц слабого пола, из них около 80% – в возрасте от 22 до 55 лет.

В ходе ознакомительного анкетирования пациентов, предваряющего процедуру генетического теста, было установлено, что треть уже имеют установленный клинический диагноз, впрочем, регулярно принимают лекарства только 6,9% из них. Образ жизни многих участников исследований также вызывает вопросы.

Так, 34,7% регулярно спят менее семи часов в сутки, не занимаются физкультурой вовсе – 27,9%, а о нерегулярных занятиях спортом сообщали 34% участников исследований.

Мучное каждый день едят 53,7%, сладкое – 57,3%, а вот рыбу (ценный источник ненасыщенных жирных кислот) потребляют менее одного раза в неделю 22,8%.

«Все это означает, что даже среди россиян, внимательно относящихся к своему здоровью, наблюдается довольно низкая добросовестность, – отметил ведущий сотрудник по научно-методологической работе Basis Genomic Group, профессор НГИУВ (филиал РМАНПО), д.м.н. Андрей Свистельник. – Расстраивает и тот факт, что даже среди людей высокого достатка (а доля мужчин в данной категории в силу социокультурных особенностей России превалирует) подавляющее большинство беспокоящихся за свое здоровье составляют снова женщины.

-Это притом, что в нашей стране мужчины живут в среднем на 10 лет меньше женщин, а 43% мужского населения не доживают до 65 лет. Думаю, возможно, ведомствам, отвечающим за популяризацию программ здорового образа жизни, имеет смыл задуматься над пересмотром своих просветительских проектов в пользу большей фокусировки на сильной половине российского населения».