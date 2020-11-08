» » Basis Genomic Group открывает для публикации базу образцов генетических исследований

Basis Genomic Group открывает для публикации базу образцов генетических исследований

Basis Genomic Group открывает для публикации базу образцов генетических исследований

Компания Basis Genomic Group приняла решение начать публиковать сводные результаты анализа данных, полученных в результате исследований генетического материала человека. На сегодняшний момент совокупный объем образцов насчитывает несколько десятков тысяч и продолжает пополняться.

Биоматериал был собран на территории Российской Федерации в период с 2016-2020 гг. и отражает практический весь популяционный спектр страны по половозрастным и этническим группам.

Первичное рассмотрение 11 тыс. записей (что в три раза превышает популяционный порог), полученных по результатам генетических тестов «Базис. Диетология» и «Базис. Активное долголетие», показало, что вопросами сохранения собственного здоровья озабочены преимущественно женщины.

Порядка 74% всех образцов приходится именно на представительниц слабого пола, из них около 80% – в возрасте от 22 до 55 лет.

В ходе ознакомительного анкетирования пациентов, предваряющего процедуру генетического теста, было установлено, что треть уже имеют установленный клинический диагноз, впрочем, регулярно принимают лекарства только 6,9% из них. Образ жизни многих участников исследований также вызывает вопросы.

Так, 34,7% регулярно спят менее семи часов в сутки, не занимаются физкультурой вовсе – 27,9%, а о нерегулярных занятиях спортом сообщали 34% участников исследований.

Мучное каждый день едят 53,7%, сладкое – 57,3%, а вот рыбу (ценный источник ненасыщенных жирных кислот) потребляют менее одного раза в неделю 22,8%.

«Все это означает, что даже среди россиян, внимательно относящихся к своему здоровью, наблюдается довольно низкая добросовестность, – отметил ведущий сотрудник по научно-методологической работе Basis Genomic Group, профессор НГИУВ (филиал РМАНПО), д.м.н. Андрей Свистельник. – Расстраивает и тот факт, что даже среди людей высокого достатка (а доля мужчин в данной категории в силу социокультурных особенностей России превалирует) подавляющее большинство беспокоящихся за свое здоровье составляют снова женщины.

-Это притом, что в нашей стране мужчины живут в среднем на 10 лет меньше женщин, а 43% мужского населения не доживают до 65 лет. Думаю, возможно, ведомствам, отвечающим за популяризацию программ здорового образа жизни, имеет смыл задуматься над пересмотром своих просветительских проектов в пользу большей фокусировки на сильной половине российского населения».

08 ноябрь 2020 /
Непознанное
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Польза употребления рыбы в пищу оказалась переоценена
Непознанное

Польза употребления рыбы в пищу оказалась переоценена

Рыба считается очень полезным для организма продуктом, причем ее польза в основном объясняется наличием омега-3-ненасыщенных жирных кислот. Под этим термином принято понимать вещества, которые
Избыток мужских гормонов увеличивает риск развития рака у женщин
Непознанное

Избыток мужских гормонов увеличивает риск развития рака у женщин

Гормоны, вырабатываемые специальными клетками внутри нашего организма и поступающие в кровь, сильно влияют на здоровье человека. Их недостаток или избыток может стать причиной нарушения обмена
Как влияет рост мужчин на их репродуктивный успех?
Непознанное

Как влияет рост мужчин на их репродуктивный успех?

Для большинства животных характерны различия в размерах тела у особей противоположного пола, который часто объясняют результатом действия полового отбора. У людей мужчины в среднем выше женщин на 8%,
Матвиенко выступает против астрологов и мистики
Непознанное

Матвиенко выступает против астрологов и мистики

По словам спикера Совета Федерации России В.Матвиенко, всевозможные гороскопы, мистические публикации и телепередачи ведут к продолжительной деградации местного населения. Данное предложение чиновник
Меньше половины населения России верит в потусторонний мир
Непознанное

Меньше половины населения России верит в потусторонний мир

Как оказывается, меньшая часть населения России не верит в другой мир. По результатам исследований одной социологической компании, около 46% россиян верят в существование потустороннего мира. Но под
Смотреться в зеркало опасно для психики
Непознанное

Смотреться в зеркало опасно для психики

Ученые утверждают, что привычка подолгу смотреться в зеркало может навредить психике.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Существует 50% вероятность того, что мы живем в симуляцииКак мы принимаем решения и существует ли свобода воли?Самые красивые города на водеКаким будет мир с населением 10 миллиардов человек?Даниэль Сваровски – великий имитатор, предприимчивый мошенник или гениальный инженер?Испанка: пандемия, о которой знает каждый, и о которой не известно ничегоКинг Жиллетт: Жизнь на лезвии бритвыАстероид Апофис поменял траекторию движения. Может ли он упасть на Землю?


Свежие Статьи
Ученые продемонстрировали сверхпроводник, который ранее считался невозможным

Ученые продемонстрировали сверхпроводник, который ранее считался невозможным

Объяснение гравитации без теории струн

Объяснение гравитации без теории струн

Предложен новый способ увидеть темную материю

Предложен новый способ увидеть темную материю

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+