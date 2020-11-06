Пять основных линий собак распространились по миру 11000 лет назад

В новом исследовании, опубликованном в журнале Science, международная группа ученых секвенировала геномы 27 древних собак, некоторые из которых жили почти 11000 лет назад по всей Евразии.

Ученые обнаружили, что собаки, вероятно, когда-то произошли из ныне вымершей популяции волков, и что уже 11000 лет назад по крайней мере пять основных родословных линий диверсифицировались, демонстрируя глубокую генетическую историю собак во время палеолита.

«Собака – старейшее домашнее животное, у нее очень давние отношения с людьми», – сказал один из ведущих авторов доктор Андерс Бергстрём, исследователь Лаборатории древней геномики Института Фрэнсиса Крика.

«Таким образом, понимание истории собак учит нас не только их истории, но и нашей истории».

«Мы исследовали собак со всего старого мира, и они представляют собой период, уходящий почти на 11 000 лет назад».

Ученые секвенировали 27 геномов древних собак возрастом до 11000 лет из Европы, Ближнего Востока и Сибири.

Чтобы проверить связь с историей человеческой популяции, они собрали 17 наборов данных по всему геному человека, которые соответствовали возрасту, географическому положению и культурному контексту древних собак, и они напрямую сравнили генетические отношения внутри двух видов.

Они обнаружили, что все собаки имеют общую родословную, отличную от современных волков, с ограниченным потоком генов от волков с момента приручения, но значительным потоком генов от собаки к волку.

Хотя точное время и место одомашнивания остаются неуловимыми, результаты показывают, что по крайней мере пять основных линий собак уже диверсифицировались и распространились по всему миру 11000 лет назад, что предполагает значительную генетическую историю во время палеолита.