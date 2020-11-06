» » Пять основных линий собак распространились по миру 11000 лет назад

Пять основных линий собак распространились по миру 11000 лет назад

Пять основных линий собак распространились по миру 11000 лет назад

В новом исследовании, опубликованном в журнале Science, международная группа ученых секвенировала геномы 27 древних собак, некоторые из которых жили почти 11000 лет назад по всей Евразии.

Ученые обнаружили, что собаки, вероятно, когда-то произошли из ныне вымершей популяции волков, и что уже 11000 лет назад по крайней мере пять основных родословных линий диверсифицировались, демонстрируя глубокую генетическую историю собак во время палеолита.

«Собака – старейшее домашнее животное, у нее очень давние отношения с людьми», – сказал один из ведущих авторов доктор Андерс Бергстрём, исследователь Лаборатории древней геномики Института Фрэнсиса Крика.

«Таким образом, понимание истории собак учит нас не только их истории, но и нашей истории».

«Мы исследовали собак со всего старого мира, и они представляют собой период, уходящий почти на 11 000 лет назад».

Ученые секвенировали 27 геномов древних собак возрастом до 11000 лет из Европы, Ближнего Востока и Сибири.

Чтобы проверить связь с историей человеческой популяции, они собрали 17 наборов данных по всему геному человека, которые соответствовали возрасту, географическому положению и культурному контексту древних собак, и они напрямую сравнили генетические отношения внутри двух видов.

Они обнаружили, что все собаки имеют общую родословную, отличную от современных волков, с ограниченным потоком генов от волков с момента приручения, но значительным потоком генов от собаки к волку.

Хотя точное время и место одомашнивания остаются неуловимыми, результаты показывают, что по крайней мере пять основных линий собак уже диверсифицировались и распространились по всему миру 11000 лет назад, что предполагает значительную генетическую историю во время палеолита.

06 ноябрь 2020 /
Непознанное
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
В Нью-Мексико найдены 12000-летние человеческие следы
Непознанное

В Нью-Мексико найдены 12000-летние человеческие следы

В нашей ДНК нашлись гены загадочных видов
Непознанное

В нашей ДНК нашлись гены загадочных видов

Биологи обнаружили в ДНК неандертальца и денисовского человека следы неизвестных человеческих видов, некогда скрестившихся с ними. Часть этого генетического наследия носят в себе и современные люди.
Оказалось, что выживает не самый приспособленный, а самый дружелюбный
Непознанное

Оказалось, что выживает не самый приспособленный, а самый дружелюбный

Чарльз Дарвин был прав, что выживает наиболее приспособленный. Однако новые исследования говорят, что возможно мы неверно поняли эту формулировку.
Все об Американском бульдоге
Непознанное

Все об Американском бульдоге

В мире существует огромное количество пород собак. Каждая порода отличается какими-то особыми характеристиками. 
В Кировской области обнаружили Чупакабру
Непознанное

В Кировской области обнаружили Чупакабру

В деревне Бакули, что в Слободском районе Кировской области, недавно погибли восемнадцать взрослых кроликов. Тушки этих животных хозяева одного из домов обнаружили рано утром. Кролики жили в клетках,
Ученые обнаружили неизвестный вид в родословной человека
Непознанное

Ученые обнаружили неизвестный вид в родословной человека

Ученые сделали анализ гена неандертальца и денисовского человека и получив довольно полную информацию о ДНК этих видов оно выяснили, что два вида передали часть некоторых генов современным людям, к
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Существует 50% вероятность того, что мы живем в симуляцииКак мы принимаем решения и существует ли свобода воли?Крупнейшая озоновая дыра зафиксирована над АнтарктидойСамые красивые города на водеКаким будет мир с населением 10 миллиардов человек?Даниэль Сваровски – великий имитатор, предприимчивый мошенник или гениальный инженер?Кинг Жиллетт: Жизнь на лезвии бритвыСуществовали ли другие вселенные до Большого взрыва?


Свежие Статьи
Как выглядел мозг динозавров? Создана самая полная реконструкция

Как выглядел мозг динозавров? Создана самая полная реконструкция

Пять основных линий собак распространились по миру 11000 лет назад

Пять основных линий собак распространились по миру 11000 лет назад

Сделан многообещающий шаг вперед в лечении глаукомы

Сделан многообещающий шаг вперед в лечении глаукомы

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+