Сделан многообещающий шаг вперед в лечении глаукомы

Исследователи из Австралии заявляют о важном прорыве в исследованиях глаукомы, демонстрируя, как можно вылечить дегенеративное заболевание с помощью инновационной формы генной терапии. Было показано, что этот метод с беспрецедентной эффективностью восстанавливает и защищает поврежденные зрительные нервы, вселяя надежды на борьбу с необратимой формой потери зрения, от которой страдают миллионы людей во всем мире.

Глаукома является основной причиной необратимой слепоты, поскольку нерв, соединяющий мозг и глаз, подвергается постоянному повреждению, обычно из-за высокого давления в глазу, что приводит к нарушению передачи визуальной информации. Этот тип повреждения клеток зрительного нерва не может быть восстановлен, хотя дальнейшего повреждения можно избежать с помощью различных методов лечения.

В центре этого нового прорыва находится протеин под названием протрудин и ген, ответственный за его производство. Протрудин обычно находится в низком уровне в нерегенеративных нейронах, и исследовательская группа из Австралийского центра глазных исследований (CERA) и Университета Мельбурна задалась целью выяснить, могут ли они дать им импульс.

Эксперименты проводились на культурах в лаборатории, где клетки мозга выращивали и затем травмировали лазером. Затем к смеси был добавлен ген, который успешно увеличил уровень протрудина в клетках, что, в свою очередь, улучшило их способность к восстановлению и регенерации.

При тестировании клеток глаза и зрительного нерва исследователи обнаружили, что этот метод приводит к значительной регенерации через несколько недель после травмы. В эксперименте, в котором нервные клетки сетчатки мыши выращивали в клеточной культуре способом, который обычно приводил бы к повсеместной гибели клеток, этот метод обеспечил им почти полную защиту.

«То, что мы видели, является самой сильной регенерацией из всех техник, которые мы использовали раньше», – говорит профессор Кейт Мартин из Австралийского центра глазных исследований. «Раньше казалось невозможным, что мы сможем регенерировать зрительный нерв, но это исследование показывает потенциал генной терапии для лечения».

Ученые планирует провести дальнейшие исследования, изучающие, как эту технику можно использовать для защиты и регенерации клеток сетчатки человека и даже потенциально для восстановления зрения.

Исследование было опубликовано в журнале Nature Communications.