» » 2D-материал помогает компьютерному чипу работать как нейрон

2D-материал помогает компьютерному чипу работать как нейрон

2D-материал помогает компьютерному чипу работать как нейрон
Новый компьютерный чип, разработанный в EPFL, использует 2D-материал для выполнения как логических операций, так и хранения информации. © EPFL / LANES

Инженеры EPFL создали новый компьютерный чип, который может обрабатывать и хранить данные в одной цепи. Он сделан из двумерного материала, называемого дисульфидом молибдена (MoS2), что открывает путь для более компактной и энергоэффективной электроники.

Традиционные компьютеры обрабатывают данные в одной области – ЦП, а затем передают их в другой раздел, например на жесткий диск или твердотельный накопитель, для хранения. Эта система работает десятилетиями, но это не обязательно самый эффективный способ решения задач.

Например, в мозге – самом мощном компьютере в мире – нейроны могут и обрабатывать и хранить информацию. В последние годы инженеры пытались имитировать эту функциональность, создавая микросхемы с архитектурой логики в памяти, иногда известные как «мемристоры».

Идея состоит в том, что без необходимости передавать много данных, мы могли бы создавать меньшие и более быстрые устройства, которые потребляют меньше энергии.

В исследовании EPFL предпринимаются новые шаги к достижению этой цели. Новый чип логики в памяти – первый, созданный из двухмерного материала, состоящего из одного слоя MoS2 толщиной всего в три атома. Ультратонкий материал не только идеально подходит для усадки устройств, но и является отличным полупроводником.

Новый чип известен как полевой транзистор с плавающим затвором (FGFET). Обычно используемые в системах флэш-памяти, таких как SD-карты, эти транзисторы хорошо удерживают электрические заряды в течение длительных периодов времени. MoS2 особенно чувствителен к этим накопленным зарядам, что позволяет ему выполнять как логические функции, так и функции памяти.

«Наша схемотехника имеет несколько преимуществ», – говорит Андраш Кис, ведущий автор исследования. «Это может уменьшить потери энергии, связанные с передачей данных между модулями памяти и процессорами, сократить время, необходимое для вычислительных операций, и уменьшить объем необходимого пространства. Это открывает двери для устройств, которые меньше, мощнее и энергоэффективнее».

Исследование было опубликовано в журнале Nature.

06 ноябрь 2020 /
Непознанное
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Российские учёные создали технологию получения высокопрочного материала
Непознанное

Российские учёные создали технологию получения высокопрочного материала

Российские учёные предложили способ уменьшения веса конструкций в автомобилях, самолё
Ученые НИТУ «МИСиС» усовершенствовали формулу расчета жесткости наноматериалов
Непознанное

Ученые НИТУ «МИСиС» усовершенствовали формулу расчета жесткости наноматериалов

Ученые НИТУ «МИСиС» предложили способ однозначного определения механической жесткости наноструктур. 
Исследование кишечника и мозга показало влияние гормона голода на память
Непознанное

Исследование кишечника и мозга показало влияние гормона голода на память

Новое интригующее исследование на животных, проведенное учеными из Университета Южной Калифорнии, предполагает, что гормон, регулирующий голод, выделяемый из желудка, также может влиять на память и
Ученые создали первый в мире сверхпроводник, работающий при комнатной температуре
Непознанное

Ученые создали первый в мире сверхпроводник, работающий при комнатной температуре

Одним из необычных свойств сверхпроводящих материалов является то, что они вытесняют магнитные поля и, таким образом, вызывают левитацию магнитов, как показано здесь.
Ученые создали «неразрезаемый» материал
Непознанное

Ученые создали «неразрезаемый» материал

Исследователи из университета Дарема в Великобритании и немецкого института Фраунгофера создали материал «Протей», который невозможно разрезать.
Ученые объяснили, как сохранять воспоминания во время сна
Непознанное

Ученые объяснили, как сохранять воспоминания во время сна

Аромат, поданный определенным образом в обонятельную систему человека, помогает процессам консолидации памяти в мозге.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Существует 50% вероятность того, что мы живем в симуляцииКак мы принимаем решения и существует ли свобода воли?Крупнейшая озоновая дыра зафиксирована над АнтарктидойСамые красивые города на водеКаким будет мир с населением 10 миллиардов человек?Даниэль Сваровски – великий имитатор, предприимчивый мошенник или гениальный инженер?Кинг Жиллетт: Жизнь на лезвии бритвыСуществовали ли другие вселенные до Большого взрыва?


Свежие Статьи
Как выглядел мозг динозавров? Создана самая полная реконструкция

Как выглядел мозг динозавров? Создана самая полная реконструкция

Пять основных линий собак распространились по миру 11000 лет назад

Пять основных линий собак распространились по миру 11000 лет назад

Сделан многообещающий шаг вперед в лечении глаукомы

Сделан многообещающий шаг вперед в лечении глаукомы

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+