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Денисовская митохондриальная ДНК найдена в Тибетской пещере

Денисовская митохондриальная ДНК найдена в Тибетской пещере
Вход в карстовую пещеру Байшия, Тибет. ©Zhang et al., doi: 10.1126/science.abb6320

В 1980 году в карстовой пещере Байшия, известняковой пещере на северо-восточной окраине Тибетского плато, была обнаружена окаменевшая частичная челюсть денисовца, возраст которой составляет 160000 лет – так называемая нижняя челюсть Сяхэ.

Теперь международная группа исследователей извлекла генетический материал из отложений в пещере Байшия и определила митохондриальную ДНК (мтДНК) денисовцев, что указывает на их присутствие там примерно 100000 лет назад, 60000 лет назад и, возможно, 45000 лет назад. Это открытие является первым случаем, когда денисовская ДНК была обнаружена за пределами Денисовой пещеры в Сибири.

Денисовцы (лат. Homo denisovensis) – это вымершая группа гоминидов, первоначально идентифицированная по последовательности генома, определенной по фрагменту кости пальца, найденному в Денисовой пещере в Горном Алтае на юге Сибири.

Последующий анализ генома показал, что денисовцы произошли от неандертальцев 400 000 лет назад и что по крайней мере две различные денисовские популяции смешались с предками современных людей в Азии.

Единственные физические останки денисовцев, обнаруженные до сих пор в Сибири, – это фрагмент кости пальца, три зуба и фрагмент черепа, которые были найдены в Денисовой пещере.

В 2019 году было установлено, что нижняя челюсть Сяхэ из пещеры Байшия, датированная возрастом не менее 160000 лет, имеет денисовское происхождение.

Однако эта идентификация окаменелости как денисовской основана на положении одной аминокислоты и поэтому является незначительной.

В новом исследовании группа ученых из Китая, Австралии, Германии и США нашла доказательства длительного присутствия денисовцев в карстовой пещере Байшия и описала стратиграфический и хронологический контекст их обитания в пещере.

Денисовская митохондриальная ДНК найдена в Тибетской пещере
Портрет молодой женщины Homo denisovensis, основанный на скелетном профиле, восстановленном по древним картам метилирования ДНК. © Maayan Harel

Полученные данные показывают, что денисовцы заселили высокогорную пещеру еще 100000 лет назад, а возможно, жили там и 45000 лет назад, а также в промежуточной точке между этими датами.

«Само обнаружение денисовской ДНК на Тибетском плато вызывает удивление. Свидетельства существования архаичных гоминидов на высоте 2000 метров над уровнем моря необычны», – говорят ученые.

«Жизнь на этой высоте на плато сурова по многим причинам, в том числе из-за разреженного воздуха, и люди могут заболеть высотной болезнью на высоте более 2500 м над уровнем моря. Это говорит о том, что денисовцы, возможно, адаптировались к большой высоте, как и современные тибетцы».

Окаменелости денисовцев и их мтДНК из пещеры Байшия указывают на то, что ранние современные люди не только сосуществовали в Азии с другими древними гоминидами, но и скрещивались с ними. Как и неандертальцы, денисовские популяции смешались с современными людьми, рассредоточившись по Азии.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Science.

03 ноябрь 2020 /
Непознанное
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