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Горные гориллы дружелюбны к знакомым соседям из других групп

Горные гориллы дружелюбны к знакомым соседям из других групп
Горные гориллы © Veronica Vecellio

Горные гориллы (Gorilla beringei beringei) живут сплоченными группами, собирают пищу, отдыхают и спят вместе вокруг основного домашнего ареала и более широкого периферийного ареала. Эти группы иногда навсегда разделяются, отделяя горилл, которые, возможно, жили вместе в течение многих лет и могут быть тесно связаны между собой.

Новое исследование, опубликованное в Журнале экологии животных, показывает, что группы горилл, которые ранее были объединены, более чем в четыре раза чаще оказываются дружелюбными друг к другу при встрече, даже если они разделились более десяти лет назад.

Известно, что группы горилл активно избегают друг друга на большей части своего ареала, располагаясь таким образом, чтобы уменьшить частичное совпадение ареалов обитания.

Тем не менее, соседние группы горилл по-прежнему участвуют в среднем в 15 межгрупповых столкновениях ежегодно.

Поведение во время этих встреч значительно варьируется: от очень аффилированного, когда особи из разных групп играют и кормятся вместе, до очень агрессивного, включающего крики, укусы и толчки.

«Встречи групп довольно редки, и сначала обе группы обычно проявляют осторожность», – сказал доктор Робин Моррисон, исследователь из Фонда Дайан Фосси по гориллам и Центра исследований поведения животных Университета Эксетера.

«Они часто бьют себя в грудь и демонстрируют свою силу, но тогда взаимодействие может стать либо агрессивным – с драками и криками – либо аффилированным».

«В аффилиативных взаимодействиях первоначальное напряжение проходит, и группы смешиваются. Они могут отдыхать вместе, а молодые гориллы часто будут играть с ровесниками из другой группы».

Люди обладают непревзойденной способностью к сотрудничеству, основанной на дружбе, которая выходит за пределы нашей непосредственной группы, и одна из теорий эволюционного преимущества этой более широкой дружбы заключается в том, что дружба обеспечивают общий доступ к территории и ресурсам с уменьшенным риском агрессии.

Новое исследование – первое, в котором эта теория проверяется не только на людях, и полученные результаты показывают, что гориллы действительно могут извлечь выгоду из поддержания «дружбы» между группами.

«Образец поведения, который мы обнаружили, отражает то, что мы видим у людей, – сказал доктор Моррисон. «У нас также есть концепции общественных пространств за пределами нашего «диапазона», где мы спокойно принимаем всех, пространств, таких как наши дома, где мы принимаем определенных людей, и частных пространств в этих домах, предназначенных для близких родственников или только для нас».

Понимание этих закономерностей также важно для сохранения горилл.

«У горных горилл осталось менее 800 квадратных километров среды обитания, – сказал Жан Поль Хирва, менеджер программы по гориллам в Фонде горилл Дайана Фосси.

«В результате экстремальных усилий по сохранению вида популяция росла за последние 30 лет, а среда их обитания – нет. Понимание того, как группы взаимодействуют и разделяют свое ограниченное пространство, важно для оценки будущей динамики и тенденций популяций этого исчезающего вида».

Источник: Journal of Animal Ecology

02 ноябрь 2020 /
Непознанное
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