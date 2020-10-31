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Создано огромное изображение Млечного Пути размером 50 000 x 25 000 пикселей

Создано огромное изображение Млечного Пути размером 50 000 x 25 000 пикселей
Так художник представляет себе вид Галактики Млечного Пути извне – почти с ребра и совсем не так, как мы привыкли видеть ее с Земли. Центральный балдж – арахисообразный светящийся звездный шар; спиральные ветви и связанные с ними пылевые облака сливаются в узкую полосу © ESO/NASA/JPL-Caltech/M. Kornmesser/R. Hurt

Команда астрономов завершила масштабное исследование центральной выпуклости (балджа) Млечного Пути, которое включает более 250 миллионов звезд и может помочь в получении нового понимания истории и возникновения нашей галактики.

На основе данных был также создан массивный составной вид звездного поля с масштабированием 50 000 x 25 000 пикселей, который предоставил людям, не являющимся учеными, возможность ощутить величие нашей галактики в мельчайших деталях.

Съемка проводилась с помощью камеры Dark Energy Matter Camera (DECam), установленной на 4-м телескопе Victor M. Blanco, расположенном в Межамериканской обсерватории Серро Тололо в Чили.

Центральная область Млечного Пути наблюдалась с невероятной детализацией в ближнем ультрафиолетовом, оптическом и ближнем инфракрасном диапазонах электромагнитного спектра.

В ходе исследования было получено более 7000 снимков, что равняется в общей сложности примерно 450 000 отдельных изображений или ошеломляющим 3,5 триллионам пикселей.

После завершения набора данных астрономы приступили к анализу химического состава 70 000 из 250 миллионов звезд, захваченных в ходе обзора, которые были разбросаны по области ночного неба, размер которой примерно в 1000 раз превышал размер полной Луны.

Было обнаружено, что звезды, расположенные близко к центру Галактики, имеют схожий состав, что позволяет предположить, что они образовались примерно в одно время и из одних и тех же веществ.

Создано огромное изображение Млечного Пути размером 50 000 x 25 000 пикселей

«Многие другие спиральные галактики похожи на Млечный Путь и имеют аналогичные выпуклости, поэтому, если мы сможем понять, как Млечный Путь сформировал свою выпуклость, мы будем иметь хорошее представление о том, как это делали и другие галактики», – прокомментировал один из руководителей исследования Кристиан Джонсон.

Основная часть обзора была представлена в виде гигантского цветного композитного изображения  с размерами 50 000 x 25 0000 пикселей, которое позволяет исследовать захватывающее звездное поле в самом сердце Млечного Пути в свое удовольствие.

Документы с подробным описанием обзора были опубликованы в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 1, 2

31 октябрь 2020 /
Непознанное
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