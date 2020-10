Модель ранней темной энергии может решить космологическую загадку

Схема расширения Вселенной. Это ускоряющееся расширение Вселенной можно объяснить моделью ранней темной энергии. ©NASA

Темную энергию и космологическую постоянную – косвенные аргументы, используемые для объяснения ускоряющегося расширения Вселенной – окружают много тайн. Новое исследование предполагает, что ранняя модель темной энергии представляет собой конкурирующую теорию, которая предлагает все преимущества нынешних моделей без “багажа”, который связан с космологической постоянной.

Вселенная не только расширяется, но и ускоряется в своем расширении. Тем не менее, несмотря на то, что астрономы, космологи и физики знали об этом в течение двух десятилетий, сила, движущая этим расширением, все еще неизвестна.

Темная энергия была вставлена в стандартные космологические модели с космологической постоянной (представленной символом лямбда), используемой для определения этого ускорения.

Но все же истинная природа этого важного элемента Вселенной ускользает от нас. Новое исследование, опубликованное в New Astronomy Анджелой Гарсиа, физиком и астрономом из Universidad ECCI и ее соавторами Леонардо Кастаньедой и Хуаном Мануэлем Техейро из Observatorio Astronomico Nacional, предлагает новый подход к решению этой космической головоломки.

«Наша работа – это предложение модели темной энергии-кандидата в качестве альтернативы стандартной космологической постоянной», – говорит Гарсия, автор исследования. «Эта теоретическая модель дает возможное объяснение нынешнего ускоренного расширения Вселенной».

Далее она объясняет, что новый аспект статьи заключается в том, что в ней предполагается, что космологическая постоянная может не понадобиться для описания темной энергии, что позволяет избежать некоторых трудностей, которые она представляет, а именно огромного расхождения между теоретическим предсказанием постоянной и ее экспериментальным значением.

«Космологическая постоянная связана с серьезными теоретическими проблемами. Было предложено множество альтернативных моделей, но некоторые из них должны быть очень сложными с математической точки зрения, чтобы обеспечить физическую интерпретацию явлений», – говорит Гарсия.

«Мы представляем совершенно иную форму темной энергии, которая по своей конструкции вызывает ускоренное расширение на этой стадии Вселенной, но также эволюционирует с красным смещением; поэтому ее можно связать с другими астрономическими наблюдениями в прошлом».

Таким образом, «модель ранней темной энергии» (EDE) – группа моделей, которые видят действие темной энергии в ранней Вселенной – предложенная Гарсией и ее соавторами, имитирует поведение, описываемое космологической постоянной, и может помочь исследователям понять, существует ли альтернативные возможны модели для современных теорий темной энергии.

Тем не менее, предлагая радикальную встряску парадигмы темной энергии, работа Гарсиа во многом основывается на результатах и методах, предшествовавших ей.

«Мы использовали расстояния светимости от сверхновых звезд типа Ia – названные стандартными свечами, потому что их регулярность с точки зрения светимости означает, что они могут использоваться астрономами для измерения расстояний – точно так же, как лауреаты Нобелевской премии 2011 года использовали их, чтобы обнаружить ускоренное расширение Вселенной”, – говорит астроном .

«Вдобавок мы налагаем ограничения из космического микроволнового фона и измерений параметра Хаббла из барионных акустических колебаний (флуктуации плотности обычной барионной материи, то есть материи, состоящей из протонов и нейтронов)».

Настало время для критической оценки темной энергии и космологической постоянной. В то время как тайна , окружающая ускоряющееся расширение Вселенной, сохраняется, современная космология улучшилась до такой степени, что поиск ее решения выглядит более правдоподобным, чем когда-либо.

“Это очень интересное время для космологии, со многими текущими и будущими исследованиями, которые направлены на открытие темной энергии и ее природы. Такие проекты, как DES (Dark Energy Survey), DESI (Dark Energy Spectroscopic Instrument), eBOSS (extended Baryon Oscillation Spectroscopic Survey) и Euclid, среди многих других, накладывают жесткие ограничения на вероятных кандидатов на темную энергию”, – говорит Гарсия.

“В ближайшем будущем у нас будет впечатляющая трехмерная карта с распределением галактик во Вселенной, и с ее помощью мы раскроем основные особенности темной энергии.”

Анджела Гарсиа добавляет, что она и ее соавторы обнаружили, что их теоретическая модель является убедительным описанием темной энергии и ее эффектов, хорошо сравниваемых со стандартной космологической постоянной, но при этом не затрагивая фундаментальных проблем.

“Вселенная полна тайн, темных и необъяснимых компонентов материи-энергии. Я чувствую себя очень польщенной и взволнованной тем, что могу думать об этих фундаментальных аспектах Вселенной для жизни”, – заключает Гарсия. – Меня с детства вдохновляла карьера астронома, а это нелегко для женщины, особенно в развивающейся стране, но я убеждена, что наука окупится, и Вселенная будет продолжать удивлять нас.”

Luz Angela Garcia et al. A novel early dark energy model, New Astronomy (2020). DOI: 10.1016/j.newast.2020.101503