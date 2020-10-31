Самая маленькая обнаруженная планета-изгой по размеру сравнима с Землей

Гравитационные поля от массивных объектов, таких как планеты, могут быть достаточно сильными, чтобы на самом деле искривлять свет, как увеличительное стекло © Jan Skowron/Astronomical Observatory, University of Warsaw

Хотя почти каждая планета, которую когда-либо находили ученые, вращается вокруг какой-либо звезды, есть некоторые одиночки, которые перемещаются по космосу совершенно самостоятельно. Теперь астрономы обнаружили самую маленькую из этих когда-либо обнаруженных «планет-изгоев», которая размером не больше Земли.

Долгое время предполагалось, что планеты могут оказаться плавающими без гравитационного воздействия звезд, либо сформироваться самостоятельно, либо быть выброшенными из своей родительской системы в результате какого-либо катастрофического события. Но только в последние годы наблюдались некоторые из этих планет-изгоев, и они все еще невероятно редки – сейчас известно менее 25 планет-кандидатов.

Все потому, что их очень сложно обнаружить. Самый распространенный способ найти экзопланеты – это наблюдать за их звездами-хозяевами на предмет провалов в освещении, когда планета ненадолго проходит перед звездой, но, конечно, планеты-изгоев не имеют звезды, за которой нужно наблюдать.

Поэтому астрономам приходится прибегать к другим методам наблюдения, например к микролинзированию.

Гравитационные поля от массивных объектов, таких как планеты, могут быть достаточно сильными, чтобы на самом деле искривлять свет, как увеличительное стекло, поэтому, если фоновая звезда ненадолго становится ярче, это указывает на то, что что-то невидимое – например, планета-изгой – прошло впереди.

Обзоры неба, такие как Эксперимент по оптическому гравитационному линзированию (OGLE), предназначены для выявления этого яркости путем одновременного наблюдения за огромным количеством звезд в направлении центра галактики Млечный Путь.

В рамках 28-летнего проекта было совершено несколько предыдущих открытий планет-изгоев, но последнее было самым примечательным из когда-либо совершенных. В то время как большинство событий микролинзирования длятся несколько дней, новое событие, обозначенное как OGLE-2016-BLG-1928, длилось всего 42 минуты, что указывает на чрезвычайно крошечный объект.

Под крошечным мы подразумеваем нечто размером примерно с Землю или, возможно, Марс , что делает планету намного меньше, чем обычные обнаруженные миры размером с Юпитер или даже более крупные.

«Наше открытие демонстрирует, что маломассивные свободно плавающие планеты можно обнаружить и охарактеризовать с помощью наземных телескопов», – говорит Анджей Удальский, главный исследователь OGLE.

Самое первое обнаружение одного из этих объектов – огромный шаг к пониманию того, сколько из этих миров-изгоев существует в темноте космоса. В конце концов, было предсказано, что только в нашей галактике их должны быть миллионы или может быть даже миллиарды. Еще один вопрос – возможна ли жизнь на таких планетах, пока остается без ответа.

Исследование было опубликовано в Astrophysical Journal Letters.

Анимацию того, как работает микролинзирование, можно увидеть на видео ниже.