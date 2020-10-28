Астероид Апофис может столкнуться с Землей в 2068 году

Астрономы Гавайского университета (IfA) обнародовал критические новые данные, связанные с большим астероидом, который, как ожидается, пройдет очень близко к Земле. Дэйв Толен и его коллеги объявили об обнаружении ускорения Ярковского на околоземном астероиде Апофис.

Это ускорение возникает из-за чрезвычайно слабой силы на объекте из-за неоднородного теплового излучения. Эта сила особенно важна для астероида Апофис, так как она влияет на вероятность столкновения его с Землей в 2068 году.

Все астероиды должны повторно излучать в виде тепла энергию, которую они поглощают от солнечного света, чтобы поддерживать тепловое равновесие, процесс, который слегка изменяет орбиту астероида.

До обнаружения ускорения Ярковского на Апофисе астрономы пришли к выводу, что потенциальное столкновение с Землей в 2068 году было невозможно. Обнаружение этого эффекта, действующего на Апофис, означает, что сценарий воздействия 2068 года все еще возможен.

Апофис примечателен своим чрезвычайно близким приближением к Земле в пятницу, 13 апреля 2029 года, когда 300-метровый астероид станет видимым невооруженным глазом, когда он пройдет в пределах пояса спутников связи, вращающихся вокруг Земли.

“Мы уже некоторое время знаем, что столкновение с Землей невозможно во время близкого сближения 2029 года”, – сказал Дэйв Толен, который точно отслеживал движение Апофиса с тех пор, как его команда обнаружила астероид в 2004 году.

“Новые наблюдения, которые мы получили с помощью телескопа Subaru в начале этого года, были достаточно хороши, чтобы выявить ускорение Апофиса, и они показывают, что астероид дрейфует от чисто гравитационной орбиты примерно на 170 метров в год, что достаточно, чтобы сохранить сценарий столкновения 2068 года”.

Сейчас ведутся дальнейшие наблюдения для уточнения амплитуды эффекта Ярковского и того, как он влияет на орбиту Апофиса. Астрономы задолго до 2068 года узнают, есть ли вероятность столкновения астероида с нашей планетой.