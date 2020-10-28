» » Астероид Апофис может столкнуться с Землей в 2068 году

Астероид Апофис может столкнуться с Землей в 2068 году

Астероид Апофис может столкнуться с Землей в 2068 году

Астрономы Гавайского университета (IfA) обнародовал критические новые данные, связанные с большим астероидом, который, как ожидается, пройдет очень близко к Земле. Дэйв Толен и его коллеги объявили об обнаружении ускорения Ярковского на околоземном астероиде Апофис.

Это ускорение возникает из-за чрезвычайно слабой силы на объекте из-за неоднородного теплового излучения. Эта сила особенно важна для астероида Апофис, так как она влияет на вероятность столкновения его с Землей в 2068 году.

Все астероиды должны повторно излучать в виде тепла энергию, которую они поглощают от солнечного света, чтобы поддерживать тепловое равновесие, процесс, который слегка изменяет орбиту астероида.

До обнаружения ускорения Ярковского на Апофисе астрономы пришли к выводу, что потенциальное столкновение с Землей в 2068 году было невозможно. Обнаружение этого эффекта, действующего на Апофис, означает, что сценарий воздействия 2068 года все еще возможен.

Апофис примечателен своим чрезвычайно близким приближением к Земле в пятницу, 13 апреля 2029 года, когда 300-метровый астероид станет видимым невооруженным глазом, когда он пройдет в пределах пояса спутников связи, вращающихся вокруг Земли.

“Мы уже некоторое время знаем, что столкновение с Землей невозможно во время близкого сближения 2029 года”, – сказал Дэйв Толен, который точно отслеживал движение Апофиса с тех пор, как его команда обнаружила астероид в 2004 году.

“Новые наблюдения, которые мы получили с помощью телескопа Subaru в начале этого года, были достаточно хороши, чтобы выявить ускорение Апофиса, и они показывают, что астероид дрейфует от чисто гравитационной орбиты примерно на 170 метров в год, что достаточно, чтобы сохранить сценарий столкновения 2068 года”.

Сейчас ведутся дальнейшие наблюдения для уточнения амплитуды эффекта Ярковского и того, как он влияет на орбиту Апофиса. Астрономы задолго до 2068 года узнают, есть ли вероятность столкновения астероида с нашей планетой.

28 октябрь 2020 /
Непознанное
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Астрономы исключили возможность столкновения Земли с астероидом в сентябре
Непознанное

Астрономы исключили возможность столкновения Земли с астероидом в сентябре

Астероид 2006 QV89 был открыт 13 лет назад, летом 2006 года, когда он сблизился с Землей на расстояние в несколько миллионов километров. ...
Шесть астероидов пройдут на безопасном расстоянии от Земли в 2027-2029 годах
Непознанное

Шесть астероидов пройдут на безопасном расстоянии от Земли в 2027-2029 годах

Около Земли обнаружен новый астероид
Непознанное

Около Земли обнаружен новый астероид

Российские астрономы  открыли новый астероид, который потихоньку сближается с Землей, диаметр астероида более одного километра.  После чего астероид название которого 2013 TB80 был замечен и
В 2032 году с Землей столкнется Астероид
Непознанное

В 2032 году с Землей столкнется Астероид

Недавно астрономы открыли новый астероид, который в 2032 году может столкнуться с Землей. Размер небесного тела с индексом 2013 TV135 составляет примерно 410 метров, а относится он к классу опасных
Уже в 5 раз возросла вероятность того, что огромный астероида столкнется с Землей
Непознанное

Уже в 5 раз возросла вероятность того, что огромный астероида столкнется с Землей

Недавно ученые выяснили, что оказывается вероятность того, что с Землей столкнется 420-метровый астероид 2013 TV135, который нашли крымские астронавты, возросла уже в 5 раз. Новые выводы сделаны были
Неожиданно рядом с Землей обнаружено 3 огромных астероида
Непознанное

Неожиданно рядом с Землей обнаружено 3 огромных астероида

Космические агентство НАСА сообщило о том, что рядом с Землей неожиданно были обнаружены три огромные астероида. Первое небесное тело 2013 UQ4 имеет размер около 19 километров и обратную орбиту —
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Существует 50% вероятность того, что мы живем в симуляцииВремя эластично: почему на вершине горы время идет быстрее, чем на пляже?На МКС найдено место утечки воздуха. Что дальше?Почему птицы летают клином11 живописных мест на планете, раскрашенных самой осеньюКрупнейшая озоновая дыра зафиксирована над АнтарктидойКаким будет мир с населением 10 миллиардов человек?Самые красивые города на воде


Свежие Статьи
На черепе бронзового века из Крыма нашли следы трепанации

На черепе бронзового века из Крыма нашли следы трепанации

Старые шимпанзе ценят взаимную дружбу

Старые шимпанзе ценят взаимную дружбу

Астероид Апофис может столкнуться с Землей в 2068 году

Астероид Апофис может столкнуться с Землей в 2068 году

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+