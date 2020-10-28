Фитнес-браслеты и умные часы измерят уровень кислорода при вирусном заражении

Honor Band 5

Умные часы и фитнес-браслеты во время пандемии коронавируса помогут контролировать важные физические показатели, в том числе уровень насыщенности крови кислородом – один из симптомов заболевания.

Носимые устройства приобретают массовую популярность среди российских пользователей, спрос на них составляет до 5 миллионов устройств в год. Драйвером рынка служат спортивные устройства, мотивирующие людей следить за физическими нагрузками и вести здоровый образ жизни.

Но полезны фитнес-браслеты и умные часы не только сторонникам физкультуры и ЗОЖ: значимость этой продукции для самых разных групп населения, в том числе для пожилых и не очень здоровых людей возрастает в связи с тем, что этот недорогой помощник помогает в постоянном режиме отслеживать важные физиологические показатели.

Например, врачи всего мира все чаще рекомендуют фитнес-браслеты как дополнительный полезный инструмент для постоянного мониторинга сердца, так как контролируя сердечный ритм ежедневно можно предотвратить сердечный приступ. А в этом году во время вспышки COVID-19 мы все узнали, как важна для здоровья насыщенность крови кислородом.

Температуру проверяют всем и везде, даже на входе в метро, а содержание кислорода в крови – только в больницах. Можно ли его проверить иным путём, кроме лабораторного? Можно и очень легко – с помощью уже такого обычного для нас фитнес-браслета. В сегодняшних обстоятельствах намного спокойнее, если устройство, следящее за кислородом, есть на руке у каждого близкого вам человека.

Фитнес-браслеты и умные часы уже давно не просто привлекательный и привычный аксессуар. Они многое знают о нас и могут дать ответы на важные вопросы. Сколько пройдено шагов? Сколько потрачено калорий? Что с давлением? Не велика ли нагрузка на сердце? И, наконец, каков этот особенно значимый во время пандемии уровень насыщенности крови кислородом?

В регламентах по оказанию помощи заболевшим рекомендуется даже в случае положительного результата не госпитализировать лиц без хронических заболеваний, моложе 65 лет, с температурой меньше 38,5 градуса, частотой дыхания больше 30 вдохов в минуту и насыщением крови кислородом больше 93%. Чем цифры на дисплее ближе к 100%, тем выше жизнеспособность организма.

При достаточном, выше 93%, насыщении кислородом частота дыхания в норме. Если нарастает дефицит кислорода, частота пульса возрастает, давление крови снижается, человек ощущает одышку. Такое бывает при вирусном заражении. И это серьезный сигнал о том, что человеку нужна медицинская помощь.

С помощью умных помощников измерять уровень кислорода в крови очень удобно. Для уверенности рекомендуется проводить 2-3 измерения при каждой проверке, потому что датчики реагируют, например, на внешнее освещение и на слишком холодные руки.

Безусловно, фитнес-браслет или смарт-часы не заменят врача-диагноста, но могут предоставить ценную информацию о вашем состоянии и помочь сориентироваться – пора ли обращаться к медикам. А в критический момент скорость получения помощи может спасти вам жизнь.

Рассмотрим несколько моделей, определяющих кислород в крови, разных торговых марок.

ZDK F4Smarterra FitMaster TONJET Sport SW-4

Фитнес-трекер Honor Band 5. Трекер распознает шесть распространенных видов проблем со сном и четыре основных стиля плавания. Он считает пульс и сожжённые калории во время десяти различных видов тренировок. Водонепроницаемый. Такая важная функция, как уровень насыщения крови кислородом, в нем тоже есть. Цена в российских магазинах – от 1600 рублей.

Фитнес-браслет ZDK F4. Фитнес-браслет ZDK F4 для занятий спортом может работать как тонометр, пульсометр, шагомер. Всё это, в том числе замер кислорода в крови, важно для людей, ведущих здоровый образ жизни и следящих за своим здоровьем. Цена в российских магазинах – от 2000 рублей. Браслет защищен от воды, изображение хорошо различимо при дневном свете. Аккумулятор долго держит заряд.

Смарт-часы JET Sport SW-4. У этих смарт-часов прочный металлический корпус и высокая устойчивость к пыли и влаге. С ними вам будут известны главные показатели состояния здоровья: частота сердечных сокращений, параметры давления и уровня кислорода в крови. В часах есть будильник, календарь, управление камерой и плеером смартфона, функция поиска телефона, набор номера для звонка через телефон. Цена в российских магазинах – от 2590 рублей.

Умный фитнес-трекер Smarterra FitMaster TON. Замер уровня кислорода в крови есть во многих моделях российского производителя электроники Smarterra. фитнес-трекер Smarterra FitMaster TON: (T – thermo, измерение температуры; O – oxygen, измерение уровня кислорода в крови; N – NFC, поддержка технологии беспроводной передачи данных). Цена в российских магазинах – от 1290 рублей.

Благодаря встроенным датчикам на тыльной стороне корпуса TON измеряет температуру тела и уровень насыщения крови кислородом, что особенно актуально в периоды массового распространения вирусных инфекций. Измерения проводятся в течение всего дня, независимо от того, чем вы занимаетесь – тренируетесь, работаете или спите.