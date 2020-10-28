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Обнаружен первый за 120 лет огромный коралловый риф

Обнаружен первый за 120 лет огромный коралловый риф
Кадр с недавно обнаруженного рифа, сделанный подводным роботом SuBastian © Schmidt Ocean Institute.

Ученые, исследующие Большой Барьерный риф, обнаружили огромный, невиданный ранее коралловый риф, который выше многих небоскребов.

Эта массивная структура стоит отдельно от основного рифа и является первым новым рифом, обнаруженным в этом районе за более чем 120 лет.

Удивительная находка была сделана 20 октября экспедицией из Schmidt Ocean Institute в северной части Большого Барьерного рифа – недалеко от побережья, рядом с самой северной оконечности Австралии.

Исследовательское судно «Фалькор» проводило подводное картирование морского дна в этом районе в рамках рейса «Северные глубины Большого Барьерного рифа», когда оно наткнулось на гигантское сооружение.

Недавно обнаруженный риф имеет основание шириной около 1,5 км, затем поднимается более чем на 500 метров от морского дна, а вершина шпиля находится всего в 40 метрах от поверхности моря.

Структура несколько изолирована, или «отделена» от основных рифов, и присоединяется к семи другим подобным отдельным рифам в этом районе, которые были обнаружены в конце 1800-х годов.

«Это неожиданное открытие подтверждает, что мы продолжаем находить неизвестные структуры и новые виды в нашем океане», – говорит Венди Шмидт, соучредитель Института океана Шмидта.

«Уровень наших знаний о том, что находится в океане, долгое время был очень ограниченным. Благодаря новым технологиям, которые работают как наши глаза, уши и руки в глубоком океане, у нас есть возможность исследовать океанские глубины, как никогда раньше. Нам открываются новые морские пейзажи, открывающие экосистемы и разнообразные формы жизни, которые разделяют с нами планету».

Ученые описывают свою работу в видео ниже, а также делятся кадрами с погружения.


28 октябрь 2020 /
Непознанное
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