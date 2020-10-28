Самая маленькая лодка в мире тоньше человеческого волоса

3DBenchy - это крошечная лодка, напечатанная на 3D-принтере, толщиной всего треть человеческого волоса © Leiden University

Исследователи из Лейденского университета в Нидерландах создали, вероятно, самую маленькую лодку в мире. Эта крошечная модель длиной всего 30 микрон была напечатана на 3D-принтере в рамках проекта, посвященного созданию синтетических «микропловцов» сложной формы.

Лодка, снятая с помощью растрового электронного микроскопа, исключительно детализирована, с открытой кабиной, дымоходом и даже маленькими иллюминаторами. Это особенно впечатляет, учитывая, что вся модель составляет всего одну треть толщины человеческого волоса, то есть даже меньше, чем крошечные скульптуры, созданные художником Джонти Гурвицем в 2014 году.

Сама модель известна как 3DBenchy, и ее часто используют в качестве тестового прогона для 3D-принтеров, чтобы увидеть, насколько хорошо они справляются со всеми мелочами. Поскольку в этом проекте используется нетрадиционный метод 3D-печати, было важно убедиться, что он может достичь такого уровня детализации.

Микролодка была напечатана на 3D-принтере, но не с помощью обычного метода экструзии, который вы использовали бы для печати пластиковых объектов в макроуровне.

Она сделана с помощью так называемой двухфотонной полимеризации – по сути, лазер «вырезает» сложные формы и узоры на материале, предназначенном для реакции на свет.

Но это был не просто микроскопический арт-проект. Исследователи экспериментировали с созданием микропловцов, крошечных объектов, которые могут перемещаться в воде или других жидкостях с помощью химических реакций. Обычно это простые сферы, поэтому ученые из Лейдена хотели выяснить, можно ли создавать более сложные формы.

Наряду с лодкой 3DBenchy команда сделала микропловцов в форме сфер, спиралей, шипованных мячей и групп из трех сфер. Одна грань объектов покрыта платиной, которая вступает в реакцию с окружающей средой, образуя пузыри, толкая крошечный аппарат вперед.

Теоретически маленькую лодку можно было заставить двигаться таким образом, но это была не самая эффективная форма – как уже упоминалось, она была сделана для проверки того, насколько хорошо лазер может создавать детали. Спираль и спиральные формы перемещались намного лучше.

Исследование было опубликовано в журнале Soft Matter.