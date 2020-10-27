Палеонтологи определили новый вид плезиозавров

Реконструкция жизни Jucha squalea. © Fischer et al., doi: 10.1093/zoolinnean/zlaa103.

Международный коллектив палеонтологов во главе с доктором Валентином Фишером из Лаборатории эволюции при Университете Льежа идентифицировал новый род и вид плезиозавров-эласмозавров.

Jucha squalea плавала в мировых океанах в эпоху раннего мелового периода, примерно 130 миллионов лет назад.

Эта морская рептилия принадлежит к Elasmosauridae, семейству плезиозавров, для которых характерны чрезвычайно длинные шеи и тонкие тела.

Представители этого семейства обладали самыми длинными шеями среди плезиозавров. Например, у эласмозавров она в 14 раз превышала длину головы, а количество шейных позвонков было равно 76. Их рацион в основном состоял из ракообразных и моллюсков.

Самые ранние эласмозавриды были среднего размера, около 6 метров в длину. В позднем меловом периоде эласмозавриды вырастали до 11,5–12 м, такие как Стиксозавр, Альбертонектес и Талассомедон. Их шеи были самыми длинными из всех плезиозавров: от 32 до 76 шейных позвонков. Они весили до нескольких тонн.

«Морские рептилии-плезиозавры в юрском и меловом периодах эволюционировали по разным формам тела, включая их шеи», – написали в своей статье исследователи.

«Многие позднемеловые представители клады Elasmosauridae олицетворяли эту часть морфологического спектра плезиозавров, развивая чрезвычайно длинные шеи в результате сомитогенеза (что привело к увеличению числа шейных позвонков) и дифференциального роста (что привело к удлинению шейных позвонков)».

Однако ранняя эволюция эласмозаврид остается плохо изученной из-за в целом плохой летописи окаменелостей нижнего мела.

Частичный скелет взрослой особи Jucha squalea был обнаружен в 2007 г. в окрестностях села Сланцевый Рудник под Ульяновском.

Jucha squalea – одно из древнейших в геологическом отношении проявлений эласмозаврид. У него отсутствует ряд особенностей, которые в противном случае характеризуют группу, таких как грудная перемычка и сердцевидное межкоракоидное отверстие, и, таким образом, документируются некоторые из самых ранних стадий излучения эласмозаврид.

«Jucha squalea знаменует собой раннюю попытку удлинения шеи у эласмозаврид за счет дифференцированного роста, имея передние шейные центры, которые намного более вытянуты, чем у других ранних ксенопсариев», – говорят ученые.

Статья была опубликована в Зоологическом журнале Линнеевского общества.