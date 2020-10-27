На видимой стороне Луны обнаружена вода

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Группа астрономов из Гавайского университета при помощи летающей обсерватории SOFIA, которая размещается на борту самолета Boeing 747, обнаружили молекулы воды в грунте лунного кратера Клавий, расположенного на видимой стороне Луны и различимого с Земли.

Статья об этом открытии была опубликована в журнале Nature Astronomy. Также о нем сообщили в NASA – обсерватория SOFIA является совместным проектом Агентства и Германского центра авиации и космонавтики.

При помощи обсерватории SOFIA, которая вела наблюдения на длине волны шесть микрометров за видимой стороной Луны в августе 2018 года, астрономы смогли установить, что в кратере Клавий, расположенном в южной части видимой стороны Луны, и в его окрестностях содержатся молекулы воды в количестве от 100 до 412 микрограмм на грамм грунта (примерно 340 миллилитров воды на кубометр грунта). Это показатель примерно в сто раз меньше аналогичного показателя в пустыне Сахара.

Исследователи предполагают, что молекулы воды находятся внутри частиц ударного стекла или в пустотах между зернами реголита, что позволяет им сохраняться, несмотря на солнечный свет.

Дальнейшие наблюдения должны определить колебания содержания молекул воды в грунте в течение суток и более точно понять их распределение по поверхности спутника.

Глава NASA Джим Брайденстайн прокомментировал открытие в своем микроблоге. Он отметил, что ученые пока не знают, можно ли будет использовать обнаруженную воду в качестве ресурса для будущих миссий. При этом Брайденстайн назвал изучение вопросов, связанных с наличием воды на Луне ключевым для планов освоения Луны в рамках программы “Артемида”.

“Мы уже располагали данными о существовании воды на солнечной стороне Луны. Теперь мы знаем это точно. Это открытие бросает вызов нашему пониманию лунной поверхности и поднимает интригующие вопросы о ресурсах, необходимых для исследования дальнего космоса”, – завил глава отдела астрофизики в штаб-квартире NASA Пол Герц.

Кратер Клавий является одним из древнейших образований на Луне. Его возраст, предположительно составляет 3,85-3,92 млрд лет. Он был назван в честь германского математика и астронома Христофора Клавия. Диаметр кратера составляет 230 километров, глубина 4,9 километра. Клавий является третьим по величине кратером на видимой стороне Луны.

Источник: newsru.com