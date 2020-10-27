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Приливы могли быть ключевым фактором в эволюции костистых рыб и четвероногих

Приливы могли быть ключевым фактором в эволюции костистых рыб и четвероногих
Животные девонского периода © Museum of Natural History in Chicago

Новаторские исследования, опубликованные в журнале Proceedings of the Royal Society A, посвященные древним приливам в Позднесилурийском и девонском периодах (420-380 млн лет назад), позволяют предположить, что крупные приливы могли быть ключевым экологическим фактором в эволюции костистых рыб и ранних четвероногих, первых позвоночных наземных обитателей.

Это исследование является детальным развитием теории, ранее опубликованной в том же журнале, которая предположила, что определенная масса Луны и орбитальное положение оптимизированы для создания больших приливных диапазонов и изоляции приливных бассейнов, что, в свою очередь, может быть биологическим стимулом для развития конечностей у рыб.

Исследователи из Оксфордского университета в Великобритании и Уппсальского университета в Швеции первыми провели детальное численное моделирование для решения вопроса о том, происходили ли большие приливы в этот критический период.

Это также первые расчеты, связывающие приливную гидродинамику с эволюционным биологическим событием.

Численное моделирование проводилось с использованием палеогеографических реконструкций континентов Земли в рамках установленной современной численной модели приливов.

Результаты моделирования показывают, что приливные колебания превышали четыре метра, происходящие вокруг области, известной как Южно-китайский блок, который является местом происхождения и диверсификации самой ранней группы костистых рыб и произвел самые ранние важные ископаемые для этой группы.

Геологические данные также указывают на то, что приливные среды тесно связаны с этим классом ископаемых.

Эти первые в своем роде результаты стимулируют потребность в более детальном моделировании приливов древней земли.

В частности, ученые полагают, что метод, используемый в этом исследовании, может быть использован с различными палеогеографическими реконструкциями в другие периоды времени, чтобы исследовать влияние приливов на происхождение и диверсификацию других ранних позвоночных, а возможно, и наоборот: какова могла быть роль приливов в ускорении событий морского вымирания?

H. M. Byrne et al. A key environmental driver of osteichthyan evolution and the fish-tetrapod transition?, Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences (2020). DOI: 10.1098/rspa.2020.0355

27 октябрь 2020 /
Непознанное
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