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На Галапагосских островах наблюдается рекордный рост числа пингвинов и бакланов

На Галапагосских островах наблюдается рекордный рост числа пингвинов и бакланов
Пингвин на Галапагосских островах

Результаты исследования, опубликованные на прошлой недели, показали, что популяция галапагосских пингвинов и нелетающих бакланов, двух эндемичных для островов видов, достигла рекордного роста.

Пингвины Галапагосских островов – один из самых маленьких видов пингвинов в мире, их рост достигает 35 сантиметров, а бакланы на островах – единственный вид, утративший способность летать, но они развили навыки плавания под водой.

«Количество бакланов достигло рекордного числа, согласно историческим данным, относящимся к 1977 году, в то время как количество пингвинов является самым высоким с 2006 года», – говорится в заявлении Национального парка Галапагосских островов, проводившего перепись.

По словам специалистов, популяция галапагосских пингвинов, единственных, кто живет на экваторе Земли, увеличилась с 1451 в 2019 году до 1940 в 2020 году.

Число нелетающих бакланов увеличилось с 1914 до 2220 за тот же период.

Исследование было проведено парком и Фондом Чарльза Дарвина в сентябре с основными колониями, присутствующими на островах Исабела и Фернандина, а также на островах Мариелас к западу от архипелага, классифицированного как объект природного наследия.

Пауло Проано, министр окружающей среды и водных ресурсов Эквадора, сказал, что результаты переписи отражают «хорошее состояние здоровья популяции» птиц архипелага, расположенного примерно в 1000 км от побережья Эквадора.

В парке заявили, что наличие климатического явления Ла-Нинья, которое помогает обеспечить птиц пищей, способствовало увеличению их популяции.

Еще одним фактором стала пандемия коронавируса, которая ограничила нарушение мест гнездования из-за спада туризма, заключили исследователи.

Острова, которые служили естественной лабораторией английского ученого Чарльза Дарвина для его теории эволюции видов, получили свое название от обитающих на них гигантских черепах.

27 октябрь 2020 /
Непознанное
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