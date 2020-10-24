» » Древние майя использовали цеолит и кварц для фильтрации питьевой воды

Древние майя использовали цеолит и кварц для фильтрации питьевой воды

Древние майя использовали цеолит и кварц для фильтрации питьевой воды
Пика мощи Тикаль достиг в классический период. В центре городка размещено 6 больших ступенчатых пирамид с храмами на верхушках, пирамиды наименьшего размера находятся в Тикале во обилье.

Тикаль – старый город на местности современной северной Гватемалы, является одним из огромнейших политических, экономических и военных центров доколумбовой цивилизации майя. Он был населен с 6 века до н.э. до 10 века нашей эпохи, а в период его расцвета народонаселение сочиняло до 90 000 человек.

Великое водохранилище, именуемое резервуаром Корриенталь, было главным источником питьевой воды для городка. Группа археологов из Института Цинциннати нашла, что приблизительно от 2200 до 1000 годов назад питьевая вода в этом резервуаре фильтровалась через смесь цеолита и большого кристаллического кварца размером с песок.

Эта система фильтрации является ветшайшим знаменитым образцом очистки воды в западном полушарии и самым ветхим знаменитым применением цеолита для обеззараживания питьевой воды в мире.

Цеолит – это нетоксичный, пористый, кристаллический, гидратированный алюмосиликатный минерал с природными адсорбентными и ионообменными качествами, который устраняет вредные бактерии, также диспергированные нерастворимые и растворимые токсины из питьевой воды.

Приблизительно 2700 годов назад греческие и римские инженеры употребляли цеолиты в качестве пуццолана в цементе при строительстве больших гидротехнических сооружений, таковых как акведуки, мосты, плотины и гавани.

Но предполагалось, что цеолиты не использовались для очистки воды до начала 20 века.

Также предполагалось, что самые ветхие формы очистки воды применялись в Европе и Южной Азии.

«Античные майя создали свою систему фильтрации воды практически за 2000 лет до того, как подобные системы стали употребляться в Европе, что сделало ее одной из ветшайших систем очистки воды такового рода в мире», – произнес водящий создатель исследования доктор Кеннет Танкерсли, из Института Цинциннати.

«Что занимательно, эта система будет действовать и сейчас, а майя открыли ее наиболее 2000 лет назад».

Доктор Танкерсли и его коллеги употребляли рентгеноструктурный анализ, чтоб идентифицировать цеолит и кристаллический кварц в отложениях из резервуара Корриенталь.

Они проследили эти минералы до крутых хребтов вокруг Бахо-де-Асукар приблизительно в 25 километрах к северо-востоку от Тикаля.

Древние майя использовали цеолит и кварц для фильтрации питьевой воды
Карта местности Тикаля: (A) положение Тикаля в южной низменности майя; (B) размещение резервуаров Corriental, Palace, Perdido, Temple и Tikal, также их водосборных бассейнов; (C) приобретенное с поддержкою лидара изображение резервуара Корриенталь. © Tankersley et al., doi: 10.1038/s41598-020-75023-7.

Система цеолитной фильтрации защитила бы старых майя от вредных цианобактерий и иных токсинов, которые в неприятном случае могли бы вызвать хвори у жителей нашей планеты, пьющих из резервуара.

«Античные майя узнали, что из этого мат-ла образовывались бассейны с незапятанной водой», – разговаривают исследователи. «Трудные системы фильтрации воды наблюдались в иных старых цивилизациях от Греции до Египта и Южной Азии, но это 1-ое наблюдение в старом Новеньком Свете. Античные майя жили в тропической среде и обязаны были быть новаторами. Это примечательное нововведение».

«Практически все люди глядят на коренных американцев в западном полушарии как на не владеющие таковыми инженерными либо технологическими мощностями, как Греция, Рим, Индия либо Китай. Но когда дело доходит до управления аква ресурсами, майя обогнали всех на тысячелетия».

Статья о результатах была опубликована в журнальчике Scientific Reports.

24 октябрь 2020 /
Непознанное
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Ошибочная теория
Непознанное

Ошибочная теория

Каждому из нас известно – человек почти полностью состоит из воды и ежедневно должен употреблять не меньше 2 литров жидкости. 
Третья мировая война будет за воду
Непознанное

Третья мировая война будет за воду

Эксперты отмечают – роль государств со значительными запасами воды заметно возросла. Они приобретают экономический и политический рычаг давления на страны, испытывающие нехватку питьевой воды. Очень
Загадочные исчезновения народов
Непознанное

Загадочные исчезновения народов

Кулеры для воды — в чем угроза?
Непознанное

Кулеры для воды — в чем угроза?

Вода на Марсе образовалась из-за водорода
Непознанное

Вода на Марсе образовалась из-за водорода

Ученые говорят, что океаны, которые существовали на поверхности Марса ещё в далекой древности, скорее всего, возникли за счет парникового эффекта в атмосфере. Предполагается, что в далекой древности
Вода на Земле появилась при формировании Луны
Непознанное

Вода на Земле появилась при формировании Луны

Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Существует 50% вероятность того, что мы живем в симуляцииВремя эластично: почему на вершине горы время идет быстрее, чем на пляже?Кого и зачем приносили в жертву Древние Египтяне?На МКС найдено место утечки воздуха. Что дальше?Ученые пытаются понять, как могла появиться жизнь на ВенереПочему птицы летают клином11 живописных мест на планете, раскрашенных самой осеньюКрупнейшая озоновая дыра зафиксирована над Антарктидой


Свежие Статьи
У сверхпрочного жука раскрыли секрет прочности

У сверхпрочного жука раскрыли секрет прочности

Древние майя использовали цеолит и кварц для фильтрации питьевой воды

Древние майя использовали цеолит и кварц для фильтрации питьевой воды

Физики открыли квантовое замедление времени

Физики открыли квантовое замедление времени

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+