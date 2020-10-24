Древние майя использовали цеолит и кварц для фильтрации питьевой воды

Пика мощи Тикаль достиг в классический период. В центре городка размещено 6 больших ступенчатых пирамид с храмами на верхушках, пирамиды наименьшего размера находятся в Тикале во обилье.

Тикаль – старый город на местности современной северной Гватемалы, является одним из огромнейших политических, экономических и военных центров доколумбовой цивилизации майя. Он был населен с 6 века до н.э. до 10 века нашей эпохи, а в период его расцвета народонаселение сочиняло до 90 000 человек.

Великое водохранилище, именуемое резервуаром Корриенталь, было главным источником питьевой воды для городка. Группа археологов из Института Цинциннати нашла, что приблизительно от 2200 до 1000 годов назад питьевая вода в этом резервуаре фильтровалась через смесь цеолита и большого кристаллического кварца размером с песок.

Эта система фильтрации является ветшайшим знаменитым образцом очистки воды в западном полушарии и самым ветхим знаменитым применением цеолита для обеззараживания питьевой воды в мире.

Цеолит – это нетоксичный, пористый, кристаллический, гидратированный алюмосиликатный минерал с природными адсорбентными и ионообменными качествами, который устраняет вредные бактерии, также диспергированные нерастворимые и растворимые токсины из питьевой воды.

Приблизительно 2700 годов назад греческие и римские инженеры употребляли цеолиты в качестве пуццолана в цементе при строительстве больших гидротехнических сооружений, таковых как акведуки, мосты, плотины и гавани.

Но предполагалось, что цеолиты не использовались для очистки воды до начала 20 века.

Также предполагалось, что самые ветхие формы очистки воды применялись в Европе и Южной Азии.

«Античные майя создали свою систему фильтрации воды практически за 2000 лет до того, как подобные системы стали употребляться в Европе, что сделало ее одной из ветшайших систем очистки воды такового рода в мире», – произнес водящий создатель исследования доктор Кеннет Танкерсли, из Института Цинциннати.

«Что занимательно, эта система будет действовать и сейчас, а майя открыли ее наиболее 2000 лет назад».

Доктор Танкерсли и его коллеги употребляли рентгеноструктурный анализ, чтоб идентифицировать цеолит и кристаллический кварц в отложениях из резервуара Корриенталь.

Они проследили эти минералы до крутых хребтов вокруг Бахо-де-Асукар приблизительно в 25 километрах к северо-востоку от Тикаля.

Карта местности Тикаля: (A) положение Тикаля в южной низменности майя; (B) размещение резервуаров Corriental, Palace, Perdido, Temple и Tikal, также их водосборных бассейнов; (C) приобретенное с поддержкою лидара изображение резервуара Корриенталь. © Tankersley et al., doi: 10.1038/s41598-020-75023-7.

Система цеолитной фильтрации защитила бы старых майя от вредных цианобактерий и иных токсинов, которые в неприятном случае могли бы вызвать хвори у жителей нашей планеты, пьющих из резервуара.

«Античные майя узнали, что из этого мат-ла образовывались бассейны с незапятанной водой», – разговаривают исследователи. «Трудные системы фильтрации воды наблюдались в иных старых цивилизациях от Греции до Египта и Южной Азии, но это 1-ое наблюдение в старом Новеньком Свете. Античные майя жили в тропической среде и обязаны были быть новаторами. Это примечательное нововведение».

«Практически все люди глядят на коренных американцев в западном полушарии как на не владеющие таковыми инженерными либо технологическими мощностями, как Греция, Рим, Индия либо Китай. Но когда дело доходит до управления аква ресурсами, майя обогнали всех на тысячелетия».

Статья о результатах была опубликована в журнальчике Scientific Reports.