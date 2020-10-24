ALMA обнаружила шлейфы вулканов на Ио, спутнике Юпитера
Астрологи, использующие массив телескопов ALMA, увидели парящие шлейфы диоксида серы (SO2) , моноксида серы (SO) и хлорида калия (KCl) от работающих вулканов Ио.
Спутник Юпитера Ио уникален посреди планетных тел Галлактики. Тут находится наиболее 400 работающих вулканов, извергающих сернистые газы. Его желто-бело-оранжево-красный цвет возникает из-за диоксида серы – инея на его поверхности, обыкновенной серы и разных аллотропов серы.
У Ио есть узкая атмосфера, которая может поведать нам о вулканической активности спутника и отдать возможность посмотреть на то, что происходит под его кожурой.
«Безызвестно, какой процесс описывает динамику атмосферы Ио», – произнес доктор Имке де Патер, астролог из Калифорнийского института в Беркли и Делфтского технологического института.
«Это вулканическая активность либо газ, который сублимировался с ледяной поверхности, когда Ио находится на солнечном свете?»
Чтоб распознавать разные процессы, вызывающие атмосферу Ио, ученые употребляли ALMA для захвата радиоизображений спутника, когда он переходил в тень Юпитера (20 марта 2018 г.) , и выходил из нее (2 и 11 сентября 2018) .
«Когда Ио проходит в тень Юпитера и находится вне прямого солнечного света, он очень холоден для сернистого газа, и он конденсируется на поверхности Ио», – разговаривают исследователи.
«В это время мы можем созидать лишь двуокись серы вулканического происхождения. Таковым образом, мы можем точно узреть, какая часть атмосферы подвержена воздействию вулканической активности».
Ученые смогли светло узреть шлейфы диоксида серы и монооксида серы, поднимающиеся из вулканов. Основываясь на изображениях ALMA, они подсчитали, что действующие вулканы конкретно создают 30-50% атмосферы Ио.
На снимках также был показан 3-ий газ, выходящий из вулканов: хлорид калия.
«Мы видим хлорид калия в вулканических регионах, где мы не видим диоксида серы либо монооксида серы», – разговаривают астрологи. «Это убедительное подтверждение того, что резервуары магмы под различными вулканами различаются».
Ио вулканически активен из-за процесса, именуемого приливным нагревом. Он вертится вокруг Юпитера по не совершенно круговой орбите, и, как наша Луна постоянно обращена к одной и той же стороне Земли, так и одна и та же сторона Ио постоянно обращена к Юпитеру.
Гравитационное притяжение иных спутников Юпитера – Европы и Ганимеда – вызывает громадное количество внутреннего трения и тепла, в итоге чего же появляются вулканы, такие как Loki Patera, размер которого сочиняет наиболее 200 км в поперечнике.
«Изучая атмосферу Ио и вулканическую активность, мы узнаем больше не совершенно лишь о самих вулканах, но также о процессе приливного нагрева и внутренней доли Ио».
Результаты будут опубликованы в Planetary Science Journal.
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