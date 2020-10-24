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Обнаружен новый вид птерозавров Ordosipterus planignathus

Обнаружен новый вид птерозавров Ordosipterus planignathus
Не так давно идентифицированный вид, получивший заглавие Ordosipterus planignathus, жил меж 120 и 110 миллионами годов назад в меловой период. © Chuang Zhao

Новейший род и вид птерозавров, которые жили в эру ранешнего мела, были идентифицированы по неполным нижним челюстям, отысканным в Китае.

Птерозавры – чрезвычайно удачные летающие рептилии, которые жили в то же время, что и динозавры, от 210 до 65 миллионов годов назад.

Они были первыми летающими позвоночными на Земле, а птицы и летучие мыши возникли намного позднее.

Некие птерозавры, такие как громадные аждархиды, были самыми большими летающими животными всех времен, их размах крыльев превосходил 9 метров, а вышина стоя была сравнима с ростом идущих в ногу со временем жирафов.

Не так давно идентифицированный вид, получивший заглавие Ordosipterus planignathus, жил меж 120 и 110 миллионами годов назад в меловой период.

Эта летающая рептилия принадлежит к Dsungaripteridae, семейству птерозавров, которое включает несколько родов и видов из Азии и Южной Америки.

«Как член семейства Dsungaripteridae, Ordosipterus planignathus расширяет географическое распространение птерозавров dsungaripterid от северо-западного Китая – с западной Монголией – до центральной доли Северного Китая», – произнес Шу-ань Цзи, палеонтолог из Института геологии и палеонтологии Министерства естественных ресурсов Китая.

Окаменелые останки Ordosipterus planignathus были найдены в формации Луохандун близко от деревни Синьчжао во Внутренней Монголии, Китай.

Эталон состоит из передней доли суставной нижней челюсти, с частичным зубом и несколькими альвеолами. Сохранившиеся сегменты левой и правой зубных долей имеют длину 7,7 сантим. и 4,5 сантим. соответственно.

«Ordosipterus planignathus представляет первого убедительного птерозавра из региона Ордос во Внутренней Монголии и 2-ой вид птерозавров из бассейна Ордос опосля Huanhepterus quingyangensis в провинции Ганьсу», – заключили палеонтологи.

Эта окаменелость еще более усиливает воззрение о том, что северный Китай и Монголия принадлежат к неповторимому и эндемическому биогеографическому королевству динозавров, характеризующемуся пребыванием пситтакозавров и птерозавров в раннемеловом периоде».

Открытие Ordosipterus planignathus описано в статье, опубликованной в журнальчике Китай Geology.

24 октябрь 2020 /
Непознанное
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