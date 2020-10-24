Металлические стекла для сверхпрочного покрытия гаджетов

Лабораторный эталон метгласса

Неповторимый метод обработки больших железных стекол предложили ученые НИТУ «МИСиС». По словам творцов, им удалось отыскать условия производства, значительно повышающие свойства этих многообещающих материалов. Их можнож будет использовать в качестве покрытий для драгоценных телефонов, планшетов, также производства биосовместимых имплантатов. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Alloys and Compounds.

Железные стекла (аморфные сплавы) – мат-лы, у каких в отличие от «классических» материалов отсутствует закономерность в расположении далековато отстоящих друг от друга атомов. Из-за этого они различаются высочайшей прочностью, эластичностью, стойкостью к коррозии и иными качествами, благодаря которым нужны в приборостроении, машиностроении, медицине и магнитной электротехнике.

Одним из препятствий к широкому применению этих материалов их высочайшая хрупкость. Творцы исследования считают, что новейший метод обработки железных стекол поможет решить эту делему. Метод опробован на аморфном сплаве системы цирконий-медь-железо-алюминий (Zr-Cu-Fe-Al) .

«Применение отжига до и опосля прокатки было “запрещено” канонами науки о железных стеклах, так как в безусловном большинстве случаев это приводит к их охрупчиванию.

-Выбор состава сплава и системы легирования посодействовал нам обойти эту делему: отжиг приблизительно на 100 градусов ниже температуры стеклования дозволил заместо охрупчивания достигнуть пластификации больших образчиков и упрочнения ленточных»— объяснил научный управляющий исследования, д.т.н., доктор НИТУ «МИСиС», Дмитрий Лузгин.

Дмитрий Лузгин

По словам творцов исследования, на свойства приобретенного мат-ла влияет метод разложения матрицы сплава – ленточный либо большой.

В зависимости от этого достигаются разные результаты.

“Для больших образчиков средством разделения однородной аморфной фазы на две достигнуто увеличение пластичности при растяжении до 1,5 % при к-тной тмп-ре. Для ленточных образчиков достигнуто увеличение твердости на 25%, что обеспечивается выделением стекловидных наночастиц размера порядка 7 нм вторичной аморфной фазы с сохранением пластичности на изгиб и сжатие.

-Это неожиданный и чрезвычайно значимый результат”, – рассказал создатель способа, научный сотрудник кафедры металловедения цветных металлов НИТУ «МИСиС» Андрей Базлов.

Андрей Базлов

Сплав системы Zr-Cu-Fe-Al не быть может применен как главной конструкционный материал ввиду высочайшей стоимости, – объясняют творцы разработки, – но они убеждены, что предложенная разработка быть может использована и к иным аморфным сплавам, а именно, титановым (наиболее дешевеньким) .

Новейший метод дозволит упростить процесс придания нужных параметров железным стеклам, тем самым расширив сферу их применения.

В последующем научный коллектив хочет применить новейшую технологию для производства титановых и иных больших железных стекол завышенного свойства.