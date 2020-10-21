OSIRIS-REx собрал образцы почвы с поверхности астероида Бенну

Художественная концепция - OSIRIS-REx приближается к астероиду Бенну для маневра Touch-And-Go (TAG) ©NASA

Совершив поистине выдающийся инженерный подвиг, зонд OSIRIS-REx извлек эталон земли с поверхности астероида Бенну. Космический аппарат удачно коснулся астероида Бенну во вторник и собрал эталон его поверхности весом в 57 г.

Запущенный на ракете-носитель Атлас / Кентавр с космического стартового комплекса 41 на станции ВВС на мысе Канаверал во Флориде 8 сентября 2016 года механизированный зонд OSIRIS-REx провел четыре года, согласовывая орбиты для встречи с Bennu, до этого чем совершить детализированное обследование поверхности тела, чтоб отыскать безопасную область, представляющую научный энтузиазм.

Так как астероид Бенну находится на расстоянии 330 миллионов км от Земли, радиосигналу требуется 18 минут, чтоб добраться до космического зонда из центра управления полетом, потому нынешний маневр Touch-And-Go (TAG) проводился под вполне автономным контролем, надеясь на обновленные аннотации инженеров НАСА .

Во время маневра механизированная рука, именуемая механизмом сбора образчиков Touch-And-Go (TAGSAM) , была развернута с дисковой головкой для сбора образчиков вперед, а солнечные панели наклонены назад, чтоб недопустить случайного контакта с астероидом.

Потом космический аппарат медлительно приблизился к месту высадки поперечником 8 метров со собственной обычной вышины орбиты в 770 м, используя свою систему отслеживания природных необыкновенностей, чтоб сделать безопасный подход, а потом отступить от Бенну, до этого чем может произойти столкновение.

Когда рука соприкоснулась с поверхностью астероида, в течение приблизительно 15 секунд поток газообразного азота вытеснил маленький, обеспеченный углеродом эталон гальки и земли, которые были собраны головкой пробоотборника и потом уложены. Ежели выяснится, что извлечено недостающее количество мат-ла, космический зонд попытается еще разов брать пробы в ином районе в январе 2021 года.

В неприятном случае текущий эталон будет помещен в отдаваемую капсулу, и в марте 2021 года OSIRIS-REx улетит от Бенну и начнет странствие обратно на Землю.

Капсула для возврата образчиков отделится от корабля-носителя в сентябре 2023 года, опять войдет в атмосферу Земли, приземлится на полигоне Юты для сбора и будет передана в Центр космических полетов имени Джонсона НАСА в Хьюстоне для хранения и распределения избранным исследовательским группам.

Сбор образчиков с астероида был осуществлен НАСА в первый разов, но ранее механизированный космический аппарат JAXA Hayabusa удачно приземлился на астероид Итокава в ноябре 2005 года и собрал эталоны, которые были возвращены на Землю 13 июня 2010 года.

Следующая миссия Hayabusa2 также приземлилась на астероид Ryugu и собрала эталоны, которые обязаны возвратиться на Землю 6 декабря 2020 года.

На анимации ниже показано, как выполнялась процедура сбора образчиков OSIRIS-REx.