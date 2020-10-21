» » Новое исследование реконструировало массовое вымирание в Пермском периоде

Новое исследование реконструировало массовое вымирание в Пермском периоде

Новое исследование реконструировало массовое вымирание в Пермском периоде
Иллюстрация, изображающая начало массового вымирания в конце пермского периода © Dawid Adam Iurino / PaleoFactory, Sapienza University of Rome

Общее вымирание в конце пермского периода, также знаменитое как пермско-триасовое вымирание и Большое вымирание, является наикрупнейшим массовым вымиранием в истории Земли, пик которого случился приблизительно 252,3 миллиона годов назад.

Трагедия уничтожила практически 96% всех морских видов и 70% видов наземных позвоночных на планете в течение тыщ лет. Считается, что мощные извержения в вулканической системе, именуемой сибирскими ловушками, сыграли главную роль, но причинно-следственный механизм и его обратная связь еще предстоит вполне понять.

Сейчас группа исследователей под управлением доктора Ханы Юриковой из GEOMAR Helmholtz-Zentrum fur Ozeanforschung Kiel составила поочередную биогеохимическую реконструкцию устройств, которые привели к вымиранию в конце пермского периода.

Исследователи выучили изотопы элемента бора в известковых панцирях ископаемых брахиопод и определили скорость закисления океана на границе перми и триаса.

«Это схожие на моллюсков организмы, которые есть на Земле наиболее 500 миллионов лет», – произнесла д-р Хана Юрикова. «Мы смогли применять превосходно сохранившиеся окаменелости брахиопод из Южных Альп для нашего анализа».

«Эти раковины были отложены на дне мелководных морей шельфа океана Тетис 252 миллиона годов назад и зафиксировали условия окружающей среды незадолго до и сначала исчезновения».

Так как pH океана и атмосферный углекислый газ узко соединены, исследователи смогли реконструировать конфигурации атмосферного углекислого газа сначала исчезновения изотопов бора и углерода.

Потом они употребляли инноваторскую геохимическую модель для исследования действия закачки углекислого газа на окружающую среду.

С поддержкою этого способа ученые смогли не совсем лишь реконструировать эволюцию концентрации углекислого газа в атмосфере, но и верно проследить ее до вулканической активности.

Выводы команды проявили, что извержения вулканов в Сибирских ловушках выкидывали в атмосферу громадное количество углекислого газа.

Этот выброс продолжался несколько 1000-летий и привел к сильному парниковому эффекту в позднем пермском мире, вызвав мощное потепление и закисление океана.

Резкие конфигурации хим выветривания на суше воздействовали на продуктивность и круговорот питательных веществ в океане и, в окончательном итоге, привели к необъятному исчезновению кислорода в океане.

В итоге несколько причин окружающей среды в совокупы убили самые различные группы животных и растений.

«Мы имеем дело с каскадной катастрофой, в какой повышение содержания углекислого газа в атмосфере вызвало цепочку событий, которые поочередно убили практически все живое в морях», – разговаривают исследователи.

«Античные вулканические извержения такового рода нельзя напрямую сопоставлять с антропогенными выбросами углерода, и на самом деле все современные запасы ископаемого горючего очень недостаточны для выброса такового количества углекислого газа за сотки лет, не разговаривая теснее о тыщах лет, сколько было выброшено 252 миллиона лет тому назад.”

«Но дивно, что уровень выбросов углекислого газа населением земли в истиннее время в 14 разов превосходит годовой уровень выбросов в то время, когда отмечалась наибольшая био трагедия в истории Земли».

Исследование было опубликовано в журнальчике Nature Geoscience.

21 октябрь 2020 /
Непознанное
  • Не нравится
  • +1
  • Нравится

Похожие новости
Причиной второго крупнейшего вымирания в истории назвали пропажу озона
Непознанное

Причиной второго крупнейшего вымирания в истории назвали пропажу озона

К ней, в свою очередь, привело глобальное потепление
Массовое пермское вымирание на суше началось раньше, чем в океане
Непознанное

Массовое пермское вымирание на суше началось раньше, чем в океане

Окончание пермского периода и всей палеозойской эры отмечается самым масштабным массовым вымиранием в истории Земли. Датировка этого события соответствует пику вымирания морских видов в Северном
Комета помогла создать новый способ получения кислорода на Марсе
Непознанное

Комета помогла создать новый способ получения кислорода на Марсе

Массовое вымирание повлекло кислотность океанов
Непознанное

Массовое вымирание повлекло кислотность океанов

Изменения в океанах, причиной которых стала экстремальная вулканическая активность, запустили крупнейшее массовое вымирание в истории планеты, - к таким выводам пришла международная команда ученых во
Океаны на Земле выкипают с каждым днем
Непознанное

Океаны на Земле выкипают с каждым днем

С каждым днем климат на Земле продолжает меняться, при этом концентрация в атмосфере углекислого газа и средняя температура по-прежнему растут, и с этим уже ничего нельзя сделать. Но худшее, как
Сверхконтитент Пангея образовался из-за массового вымирания
Непознанное

Сверхконтитент Пангея образовался из-за массового вымирания

Ученые сообщили, что по их последним подсчетам во время пермского периода на Земле погибло почти 97% всех морских обитателей две трети всех наземных растений и животных. Тогдашняя страшнейшая
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Существует 50% вероятность того, что мы живем в симуляцииВремя эластично: почему на вершине горы время идет быстрее, чем на пляже?Кого и зачем приносили в жертву Древние Египтяне?Ученые пытаются понять, как могла появиться жизнь на ВенереНа МКС найдено место утечки воздуха. Что дальше?Почему птицы летают клином11 живописных мест на планете, раскрашенных самой осеньюКрупнейшая озоновая дыра зафиксирована над Антарктидой


Свежие Статьи
Жир помогает клеткам бороться с инфекцией

Жир помогает клеткам бороться с инфекцией

OSIRIS-REx собрал образцы почвы с поверхности астероида Бенну

OSIRIS-REx собрал образцы почвы с поверхности астероида Бенну

Новое исследование реконструировало массовое вымирание в Пермском периоде

Новое исследование реконструировало массовое вымирание в Пермском периоде

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+