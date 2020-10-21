Новое исследование реконструировало массовое вымирание в Пермском периоде
Общее вымирание в конце пермского периода, также знаменитое как пермско-триасовое вымирание и Большое вымирание, является наикрупнейшим массовым вымиранием в истории Земли, пик которого случился приблизительно 252,3 миллиона годов назад.
Трагедия уничтожила практически 96% всех морских видов и 70% видов наземных позвоночных на планете в течение тыщ лет. Считается, что мощные извержения в вулканической системе, именуемой сибирскими ловушками, сыграли главную роль, но причинно-следственный механизм и его обратная связь еще предстоит вполне понять.
Сейчас группа исследователей под управлением доктора Ханы Юриковой из GEOMAR Helmholtz-Zentrum fur Ozeanforschung Kiel составила поочередную биогеохимическую реконструкцию устройств, которые привели к вымиранию в конце пермского периода.
Исследователи выучили изотопы элемента бора в известковых панцирях ископаемых брахиопод и определили скорость закисления океана на границе перми и триаса.
«Это схожие на моллюсков организмы, которые есть на Земле наиболее 500 миллионов лет», – произнесла д-р Хана Юрикова. «Мы смогли применять превосходно сохранившиеся окаменелости брахиопод из Южных Альп для нашего анализа».
«Эти раковины были отложены на дне мелководных морей шельфа океана Тетис 252 миллиона годов назад и зафиксировали условия окружающей среды незадолго до и сначала исчезновения».
Так как pH океана и атмосферный углекислый газ узко соединены, исследователи смогли реконструировать конфигурации атмосферного углекислого газа сначала исчезновения изотопов бора и углерода.
Потом они употребляли инноваторскую геохимическую модель для исследования действия закачки углекислого газа на окружающую среду.
С поддержкою этого способа ученые смогли не совсем лишь реконструировать эволюцию концентрации углекислого газа в атмосфере, но и верно проследить ее до вулканической активности.
Выводы команды проявили, что извержения вулканов в Сибирских ловушках выкидывали в атмосферу громадное количество углекислого газа.
Этот выброс продолжался несколько 1000-летий и привел к сильному парниковому эффекту в позднем пермском мире, вызвав мощное потепление и закисление океана.
Резкие конфигурации хим выветривания на суше воздействовали на продуктивность и круговорот питательных веществ в океане и, в окончательном итоге, привели к необъятному исчезновению кислорода в океане.
В итоге несколько причин окружающей среды в совокупы убили самые различные группы животных и растений.
«Мы имеем дело с каскадной катастрофой, в какой повышение содержания углекислого газа в атмосфере вызвало цепочку событий, которые поочередно убили практически все живое в морях», – разговаривают исследователи.
«Античные вулканические извержения такового рода нельзя напрямую сопоставлять с антропогенными выбросами углерода, и на самом деле все современные запасы ископаемого горючего очень недостаточны для выброса такового количества углекислого газа за сотки лет, не разговаривая теснее о тыщах лет, сколько было выброшено 252 миллиона лет тому назад.”
«Но дивно, что уровень выбросов углекислого газа населением земли в истиннее время в 14 разов превосходит годовой уровень выбросов в то время, когда отмечалась наибольшая био трагедия в истории Земли».
Исследование было опубликовано в журнальчике Nature Geoscience.
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