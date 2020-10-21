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В Государственном университете управления состоится Ежегодный Международный форум «Общество. Доверие. Риски»

В Государственном университете управления состоится Ежегодный Международный форум «Общество. Доверие. Риски»

28 октября 2020 года в Центре информационных технологий Муниципального института состоится Ежегодный Интернациональный форум «Сообщество. Доверие. Риски».

В мероприятии воспримут роль водящие исследователи заморочек экономики, сообщества и политики.

Главными темами форума станут: эпидемия, годовщина Победы в Большой Отечественной Войне, Референдум по Конституции Русской Федерации.

Главная цель форума – поддержка интернациональной научно-исследовательской деятельности вузовских учителей, также разработка и обоснование практических устройств действенного регулирования обговариваемых заморочек.

В работе форума запланирована работа 11 круглых столов:



«Пандемии и их последствия – как поменяется миграция народонаселения в мире и Рф опосля вспышки Коронавируса?»;



«Транспорт в критериях самоизоляции государств: состояние, трудности, перспективы»;



«Сообщество, инновация, современное право»;



«Глобальные опасности и оздоровление общества»;



«коронавирус и его воздействие на новейшие тенденции в экономике и политике отдельных стран»;



«Ответственное создание и потребление – устойчивое развитие»;



«От цивилизации употребления к цивилизации рисков и познаний. Экологический императив патриотического воспитания русского поколения XXI века»;



«Публичное сознание народа-победителя»;



«МГЮА имени О.Е. Кутафина» «Конституционная реформа 2020: итоги и перспективы»;



«Опасности развития пенсионной системы России».

В качестве знатоков воспримут роль представители органов гос власти, ученые РАН, кандидаты и доктора наук, также аспиранты, специализирующиеся на дилеммах интернационального права, передвижения, народонаселения и рискологии.

Для того, чтобы принять роль в форуме, нужно заполнить заявку на сайте https://odr.guu.ru/. Регистрация открыта до 12:00 23 октября 2020 года.

По итогам Форума более занимательные статьи будут опубликованы в научно-практическом журнальчике «Управление», который включен в Список ВАК РФ, в базы цитирования РИНЦ, GOOGLE_SCHOLAR, ULRICH’S PERIODICALS DIRECTORY, CIBERLENINKA, EDSCO.

21 октябрь 2020 /
Непознанное
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