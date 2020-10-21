Исследователи установили последовательность генома вымершей саблезубой кошки

Пара Homotherium latidens преследует старого непарнокопытного. © University of Copenhagen

Интернациональная группа ученых секвенировала и проанализировала весь ядерный геном саблезубого кота Homotherium latidens.

Их результаты демонстрируют, что этот вымерший вид сильно различался от всех живых видов кошек не показал какого-нибудь пересечения генов с живыми видами кошек опосля их начальной диверсификации 14 миллионов годов назад.

Homotherium был родом крупнотелых саблезубых кошек, морфологически отличавшихся от всех имеющихся видов кошек, которые вымерли в конце плейстоцена.

У их были великие саблевидные зазубренные клыки, сильные передние конечности, покатая спина и увеличенная тазовая область – все это были ключевыми чертами хищников мегафауны плейстоцена. Рост кошек достигал 1,1 м в холке, а вес доходил до 190 кг.

Прошлые исследования митохондриальной ДНК проявили, что Гомотерии – это очень дивергентная сестринская линия для всех живых видов кошек.

«Их генетический состав показывает на то, что саблезубые кошки являются высококвалифицированными охотниками», – произнес старший создатель доктор Майкл Вестбери, научный сотрудник Института GLOBE при Копенгагенском институте.

«У их, возможно, было очень превосходное дневное зрение и они показывали трудное соц поведение».

«У их была развитые сердечно-сосудистая и дыхательная системы, а это значит, что они превосходно подходили для бега на выносливость».

«Отталкиваясь от этого, мы мыслим, что они охотились сворами до тех пор, пока их добыча не утомлялась, используя стиль охоты, основанный на выносливости, в ясное время суток».

Чтоб выучить эволюционную историю Гомотерии, ученые извлекли ДНК из окаменелости Homotherium latidens, извлеченной из плейстоценовых отложений постоянной мерзлоты близко от Доусон-Сити, в Канаде.

Эталон был так стар, что его нельзя было датировать с поддержкою обыденного радиоуглеродного датирования, что значит, что ему было не наименее 47 500 лет.

Потом исследователи употребляли множество идущих в ногу со временем способов секвенирования генома, чтоб нанести на карту весь ядерный геном старого вида.

«Мы знаем, что генетическое обилие зависит от количества имеющихся видов», – произнес доктор Вестбери. «Основываясь на этом, мы можем предположить, что в те времена было много этих великих кошек».

«Это также имеет смысл, беря во внимание, что их окаменелости были найдены на всех континентах, не считая Австралии и Антарктиды».

Анализ показал, что Homotherium latidens очень отдаленно связан со всеми современными кошками и отклонился от их около 22,5 миллиона годов назад, близко от границы олигоцена и миоцена.

Ученые также отыскали подтверждения положительного отбора в нескольких генах, участвующих в зрении, когнитивной функции и потреблении энергии, что потенциально согласуется с дневным и охотничьим / соц поведением данной вымершей полосы.

В конце концов, творцы нашли условно высочайший уровень генетического контраста у изучаемых ними особей, предполагая, что это была не совсем лишь удачная линия, но и достаточно бессчетная по сопоставлению с живыми видами кошек.

«Это было очень удачное семейство кошек», – произнес создатель исследования Росс Барнет, также из Института GLOBE при Копенгагенском институте.

«Они обитали на 5 континентах и бродили по Земле миллионы лет, до этого чем вымерли. В теперешнем геологическом периоде в первый раз за 40 миллионов лет на Земле не осталось саблезубых хищников. Мы тоскуем по ним».

Результаты были опубликованы в журнальчике Current Biology.