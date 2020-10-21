Магнитная повязка разрушает раковые клетки кожи с помощью тепла

Магнитные наночастицы доставляются к месту опухоли, а потом активизируются переменным магнитным полем

Ученые изучают различные методы борьбы с раком, и одна занимательная возможность связана с внедрением магнитных наночастиц для нагрева и разрушения его клеток. Исследователи в Индии сделали впечатляющий шаг вперед с данной технологией, превратив ее в магнитную повязку, которая в опытах на мышах оказалась способной убивать раковые клеточки кожи.

За заключительные несколько лет мы стали очевидцами неких захватывающих достижений в борьбе с раком с поддержкою магнитных наночастиц в форме новейшей техники, знаменитой как магнитная гипертермия.

Суть ее в том, что магнитные наночастицы доставляются к месту опухоли, а потом активизируются переменным магнитным полем, в итоге чего же они греются и устраняют окружающие раковые клеточки.

Эти частички могут быть введены конкретно в опухоль либо просачиваться туда группами. Сейчас кажется, что их можнож просто нанести на шкуру с поддержкою неинвазивной повязки, где они будут повлиять на соседние раковые клеточки кожи.

Разработка была разработана учеными из Индийского института науки, при всем этом наночастицы были сделаны с поддержкою техники, именуемой электроспиннингом, когда мат-лы протягиваются через электрическое поле для творения микроскопических волокон.

Приобретенные наночастицы представляют собой смесь оксида железа и биоразлагаемого полимера и наклеиваются на хирургическую ленту, которую потом можнож подогреть с поддержкою магнитного поля.

Проверяя это на чертах раковых клеток жителя нашей планеты in vitro, подогретая повязка удачно их убила. Потом разработка была использована к мышам с искусственно вызванным раком кожи, где она также убила раковые клеточки, не испортив здоровую ткань без признаков ожогов либо воспаления.

«Завышенная температура в месте исцеления дозволяет теплу просачиваться в опухолевые клеточки, разрывая малогабаритные случайные сосудистые сети [сеть кровеносных сосудов] опухолей», – изъясняет Шилпи Джайн, старший создатель статьи. «Против обычные здоровые клеточки, благодаря своим организованным открытым сосудистым сетям, рассеивают тепло для поддержания обычной температуры и потому остаются невредимыми».

Желая эти 1-ые результаты обнадеживают, команда ученых отмечает, что разработка находится на ранешном шаге развития, и предстоит сделать великую работу, до этого чем она войдет в клиническое применение. Сначало это будет включать доп исследования на все наиболее больших животных.

«Необходимы последующие исследования, чтоб проверить эффективность этого новейшего способа исцеления в наиболее широком масштабе на зайчиках, собаках и мортышках, до этого чем применять его в доклинических и клинических целях», – предостерегает Шилпи Джайн.

Исследование было опубликовано в журнальчике Cancer Reports.