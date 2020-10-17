Глава ВОЗ назвал дексаметазон единственным эффективным препаратом от COVID-19

Кортикостероид дексаметазон — это единственное лекарственное средство, которое, как известно на настоящий момент, может помочь больным с тяжелой формой COVID-19, считают в ВОЗ

Единственным препаратом, доказавшим свою эффективность в борьбе с COVID-19, является дексаметазон. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«На данный момент кортикостероид дексаметазон по-прежнему является единственным терапевтическим средством, показавшим свою эффективность против COVID-19 у пациентов с тяжелым заболеванием», — приводит его слова пресс-служба организации.

Гебрейесус отметил, что два других препарата, на которые возлагали надежды на начальном этапе пандемии, ремдесивир и интерферон, не продемонстрировали эффективность.

Он напомнил, что в июне ВОЗ также прекратила исследование применения гидроксихлорохина в борьбе с заболеванием, а в июле — комбинации лопинавира и ритонавира.

«Промежуточные результаты исследований теперь показывают, что два других препарата, участвовавших в исследовании, ремдесивир и интерферон, практически не влияют на предотвращение смерти от COVID-19 или сокращение времени пребывания в больнице», — заключил он.

Дексаметазон — это препарат с противовоспалительным и иммунодепрессивным действием, использующийся с 1960-х годов.

Обычно его применяют для лечения аутоиммунных заболеваний — например, волчанки; популярность он получил и как допинг для набора мышечной массы в бодибилдинге, а также как средство от высотной болезни у альпинистов.

Источник: РБК