В Нью-Мексико найдены 12000-летние человеческие следы

Кадр из фильма "Миллион лет до нашей эры" © Associated British-Pathe Hammer Films

Международная группа исследователей обнаружила длинный путь доисторического человека в национальном парке Уайт-Сэндс в Нью-Мексико, США.

Человеческие следы в Национальном парке Уайт-Сэндс зафиксировали на расстоянии более 1,5 км пути.

На изображены видны следы женщины или подростка, к которым в определенной точке присоединяются следы малыша.

«Подросток или маленькая взрослая женщина совершила две прогулки, разделенные по крайней мере несколькими часами, неся маленького ребенка по крайней мере в одном направлении», – сказала ведущий автор исследования доктор Салли Рейнольд из Борнмутского университета.

Ученые нашли следы на высохшем дне озера, на котором есть ряд других следов, датируемых возрастом 11550–13000 лет назад.

Илистая поверхность дна озера сохранила следы в течении тысяч лет, после того, как высохла.

Человеческие следы возрастом 12000 лет, обнаруженные в национальном парке Уайт-Сэндс в Нью-Мексико. Изображение предоставлено Корнельским университетом.

«Когда я впервые увидел прерывистые человеческие следы, мне в голову пришла знакомая сцена, – сказал доктор Томас Урбан, исследователь Корнельского университета.

«Это исследование важно, поскольку помогает нам понять наших человеческих предков, как они жили, их сходства и различия с нами».

«Мы можем поставить себя на место этого человека или на его след и представить, каково это переносить ребенка на руках, когда мы идем по пересеченной местности в окружении потенциально опасных животных».

Ранее на этом месте ученые обнаружили следы мамонтов, гигантских ленивцев, саблезубых тигров и ужасных волков.

«Было обнаружено, что гигантские наземные ленивцы и колумбийские мамонты пересекли человеческие следы после того, как они были сделаны, что свидетельствует о том, что на этой местности одновременно жили и люди, и крупные животные, что сделало путешествие этого человека и ребенка опасным», – говорят исследователи.

Работа команды была опубликована в журнале Quaternary Science Reviews.