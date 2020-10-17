» » В Нью-Мексико найдены 12000-летние человеческие следы

В Нью-Мексико найдены 12000-летние человеческие следы

В Нью-Мексико найдены 12000-летние человеческие следы
Кадр из фильма "Миллион лет до нашей эры" © Associated British-Pathe Hammer Films

Международная группа исследователей обнаружила длинный путь доисторического человека в национальном парке Уайт-Сэндс в Нью-Мексико, США.

Человеческие следы в Национальном парке Уайт-Сэндс зафиксировали на расстоянии более 1,5 км пути.

На изображены видны следы женщины или подростка, к которым в определенной точке присоединяются следы малыша.

«Подросток или маленькая взрослая женщина совершила две прогулки, разделенные по крайней мере несколькими часами, неся маленького ребенка по крайней мере в одном направлении», – сказала ведущий автор исследования доктор Салли Рейнольд из Борнмутского университета.

Ученые нашли следы на высохшем дне озера, на котором есть ряд других следов, датируемых возрастом 11550–13000 лет назад.

Илистая поверхность дна озера сохранила следы в течении тысяч лет, после того, как высохла.

В Нью-Мексико найдены 12000-летние человеческие следы
Человеческие следы возрастом 12000 лет, обнаруженные в национальном парке Уайт-Сэндс в Нью-Мексико. Изображение предоставлено Корнельским университетом.

«Когда я впервые увидел прерывистые человеческие следы, мне в голову пришла знакомая сцена, – сказал доктор Томас Урбан, исследователь Корнельского университета.

«Это исследование важно, поскольку помогает нам понять наших человеческих предков, как они жили, их сходства и различия с нами».

«Мы можем поставить себя на место этого человека или на его след и представить, каково это переносить ребенка на руках, когда мы идем по пересеченной местности в окружении потенциально опасных животных».

Ранее на этом месте ученые обнаружили следы мамонтов, гигантских ленивцев, саблезубых тигров и ужасных волков.

«Было обнаружено, что гигантские наземные ленивцы и колумбийские мамонты пересекли человеческие следы после того, как они были сделаны, что свидетельствует о том, что на этой местности одновременно жили и люди, и крупные животные, что сделало путешествие этого человека и ребенка опасным», – говорят исследователи.

Работа команды была опубликована в журнале Quaternary Science Reviews.

17 октябрь 2020 /
Непознанное
  • Не нравится
  • +1
  • Нравится

Похожие новости
Обнаружены древнейшие следы мамонтов
Непознанное

Обнаружены древнейшие следы мамонтов

Люди изучают животных по найденным костям, но теперь, благодаря радарам, для исследований стали доступны и отпечатки ног мамонтов, способные рассказать об этих гигантах не меньше.
В Бразилии найдены самые древние следы человека
Непознанное

В Бразилии найдены самые древние следы человека

Археологи обнаружили в Бразилии самые древние следы жизни человека, которым более 50 тысяч лет. В парке Серра-де-Капивара были найдены следы кострищ, возрастом в 50 тысяч лет. А возраст найденных там
В Бари ученые нашли тысячи следов динозавров
Непознанное

В Бари ученые нашли тысячи следов динозавров

В Итальянском городе Бари палеонтологи обнаружили следы древних динозавров, которые обитали на земле более 100 миллионов лет назад. Только на территории 3500 кВ. м обнаружено около 10 000 следов
В Кировской области обнаружили Чупакабру
Непознанное

В Кировской области обнаружили Чупакабру

В деревне Бакули, что в Слободском районе Кировской области, недавно погибли восемнадцать взрослых кроликов. Тушки этих животных хозяева одного из домов обнаружили рано утром. Кролики жили в клетках,
На Марсе найдены следы океана
Непознанное

На Марсе найдены следы океана

Недавние исследования показали, что на Красной планете миллиарды лет назад существовал океан, который образовался в результате столкновения планеты с небесным телом. При этом существования на Марсе
Найдены следы древнейших птиц
Непознанное

Найдены следы древнейших птиц

На территории Австралии палеонтологи нашли рекордно древние следы птиц, возраст которых оценивается в 105 миллионов лет. Окаменелые следы птиц мелового периода были найдены в «Бухте Динозавров»,
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Существует 50% вероятность того, что мы живем в симуляцииВремя эластично: почему на вершине горы время идет быстрее, чем на пляже?Кого и зачем приносили в жертву Древние Египтяне?На МКС найдено место утечки воздуха. Что дальше?Ученые пытаются понять, как могла появиться жизнь на ВенереПочему птицы летают клиномКрупнейшая озоновая дыра зафиксирована над Антарктидой11 живописных мест на планете, раскрашенных самой осенью


Свежие Статьи
Голубые сороки помогают неудачливым товарищам

Голубые сороки помогают неудачливым товарищам

Глава ВОЗ назвал дексаметазон единственным эффективным препаратом от COVID-19

Глава ВОЗ назвал дексаметазон единственным эффективным препаратом от COVID-19

Сверхгигант Бетельгейзе оказался меньше, чем думали ранее

Сверхгигант Бетельгейзе оказался меньше, чем думали ранее

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+