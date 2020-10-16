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Недавно обнаруженный птерозавр жил на берегу водоемов

Недавно обнаруженный птерозавр жил на берегу водоемов
Поскольку клюв Leptostomia begaaensis настолько отличается от клюва других птерозавров, считается, что палеонтологи, возможно, уже некоторое время находили окаменелые клювы, не понимая, кому они принадлежат. © Megan Jacobs, University of Portsmouth

Если верить фильму «Мир юрского периода», птерозавры могли легко поймать и съесть добычу размером с человека. Однако недавно обнаруженный вид доисторических летающих рептилий не представлял бы для нас большой угрозы, поскольку они, вероятно, питались скорее как современные кулики.

Обнаруженное существо размером с индейку, получившее название Leptostomia begaaensis, обитало в эпоху позднего мелового периода – от 100,5 до 66 миллионов лет назад.

Недавно это стало известно, когда группа палеонтологов из университетов Портсмута и Бата обнаружила окаменелую часть его верхнего клюва в Марокко.

Однако в отличие от других птерозавров, клюв Лептостомии был длинным, тонким и беззубым. На самом деле, ученые изначально думали, что окаменелость была плавником доисторической рыбы.

Однако его характерная текстура указала на то, что он произошел от птерозавра. Впоследствии на том же месте раскопок команда палеонтологов нашла другие кости того же животного.

Поскольку длинный тонкий клюв похож на клюв современных птиц, таких как кулик, киви, кроншнеп и ибис, считается, что лептостомия питалась аналогичным образом – для этого требовалось хождение по берегам рек и устьев рек.

Она использовала клюв, чтобы исследовать песок и грязь на предмет добычи, включая червей, ракообразных и мелких моллюсков.

Проведя компьютерную томографию окаменелости, исследователи обнаружили, что стратегия кормления была усилена сетью каналов в клюве. Эти каналы содержали специальные нервы, которые помогли рептилии найти добычу, спрятанную под землей.

«Вы можете подумать, что птерозавр имитирует стратегию, успешно используемую современными птицами, но именно птерозавр сделал это первым», – говорит доктор Ник Лонгрич из Университета Бата. «Птицы заново изобрели то, что птерозавры уже сделали десятки миллионов лет назад».

Статья об исследовании была опубликована в журнале Cretaceous Research.

16 октябрь 2020 /
Непознанное
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