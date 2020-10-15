Горы Плутона покрыты метановым инеем

На этом изображении, сделанном космическим аппаратом НАСА New Horizon в 2015 году, виден горный хребет Пигафетта-Монтес на Плутоне; Цвета справа указывает на концентрацию метанового льда, при этом самые высокие концентрации на больших высотах показаны красным цветом, а спадающие вниз по склону до самых низких концентраций - синим. © NASA

Согласно новому исследованию, яркие области, наблюдавшиеся в 2015 году в экваториальном районе Ктулху на Плутоне, в основном состоят из богатого метаном льда.

«Плутон покрыт многочисленными отложениями метана, смешанного с азотом или богатого метаном льда», – сказал доктор Танги Бертран из Исследовательского центра Эймса НАСА и Лаборатории динамической метеорологии Парижского университета и его коллеги.

«В темной экваториальной области Ктулху, к западу от Sputnik Planitia, наблюдается яркий иней, содержащий метан, покрывающий края и стены кратеров, а также горные вершины, создавая впечатляющее сходство с заснеженными горными цепями Земли».

«Однако происхождение этих месторождений загадочно», – добавляют ученые.

Используя данные космического корабля НАСА New Horizons, исследователи разработали трехмерную модель климата Плутона.

Они обнаружили, что в атмосфере Плутона больше газообразного метана на более теплых и больших высотах, что позволяет этому газу насыщаться, конденсироваться, а затем замерзать прямо на горных вершинах без образования облаков.

На более низких высотах нет метанового инея, потому что этого газообразного метана там меньше, что делает невозможным конденсацию.

В результате этого процесса не только образуются метановые ледяные шапки на горах Плутона, но и аналогичные детали на краях его кратеров.

Таинственный рельеф с "лезвиями”, который можно найти в районе Тартара Дорса вокруг экватора Плутона, также объясняется этим циклом.

Особенно примечательно видеть, что два очень похожих ландшафта на Земле и Плутоне могут быть созданы двумя очень разными процессами.

Хотя теоретически такие объекты, как спутник Нептуна Тритон, могут иметь подобный процесс, нигде в нашей Солнечной системе нет таких покрытых льдом гор, кроме Земли.

Исследование было опубликовано в журнале Nature Communications.