Горы Плутона покрыты метановым инеем
Согласно новому исследованию, яркие области, наблюдавшиеся в 2015 году в экваториальном районе Ктулху на Плутоне, в основном состоят из богатого метаном льда.
«Плутон покрыт многочисленными отложениями метана, смешанного с азотом или богатого метаном льда», – сказал доктор Танги Бертран из Исследовательского центра Эймса НАСА и Лаборатории динамической метеорологии Парижского университета и его коллеги.
«В темной экваториальной области Ктулху, к западу от Sputnik Planitia, наблюдается яркий иней, содержащий метан, покрывающий края и стены кратеров, а также горные вершины, создавая впечатляющее сходство с заснеженными горными цепями Земли».
«Однако происхождение этих месторождений загадочно», – добавляют ученые.
Используя данные космического корабля НАСА New Horizons, исследователи разработали трехмерную модель климата Плутона.
Они обнаружили, что в атмосфере Плутона больше газообразного метана на более теплых и больших высотах, что позволяет этому газу насыщаться, конденсироваться, а затем замерзать прямо на горных вершинах без образования облаков.
На более низких высотах нет метанового инея, потому что этого газообразного метана там меньше, что делает невозможным конденсацию.
В результате этого процесса не только образуются метановые ледяные шапки на горах Плутона, но и аналогичные детали на краях его кратеров.
Таинственный рельеф с "лезвиями”, который можно найти в районе Тартара Дорса вокруг экватора Плутона, также объясняется этим циклом.
Особенно примечательно видеть, что два очень похожих ландшафта на Земле и Плутоне могут быть созданы двумя очень разными процессами.
Хотя теоретически такие объекты, как спутник Нептуна Тритон, могут иметь подобный процесс, нигде в нашей Солнечной системе нет таких покрытых льдом гор, кроме Земли.
Исследование было опубликовано в журнале Nature Communications.
Ученые разгадали загадку ямальских кратеров
Составлена полная геоморфологическая карта Титана
На Марсе нашли жизнь?
Тайна кратеров на Луне раскрыта
То, что содержится в арктическом льде очень опасно
Tweets by secretsworldcom
НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ