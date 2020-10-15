NASA подписало договор об освоении Луны

Директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA Джим Брайденстайн во вторник подписал «Соглашения Артемиды» по освоению космоса с Австралией, Великобританией, Италией, Канадой, Люксембургом, Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Японией.

Церемония подписания прошла в виртуальном формате в рамках Международного конгресса астронавтов.

Джим Брайденстайн вновь подчеркнул, что предлагаемые США соглашения в значительной степени основываются на принципах Договора по космосу 1967 года. Однако задача новых договоров — «укрепить и реализовать на практике обязательства, закрепленные в Договоре по космосу».

«Впервые мы устанавливаем последствия (для стран) в случае несоблюдения Договора по космосу. В частности, если страна не соблюдает Договор по космосу, она не может быть участником программы Артемида», — подчеркнул он.

Весной 2019 года NASA анонсировало проект лунной программы Артемида (Artemis), которая будет состоять из трех этапов.

Первый из них (Artemis 1) предусматривает беспилотный полет установленного на ракету Space Launch System (SLS) корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю.

Второй этап (Artemis 2) — облет естественного спутника Земли с экипажем на борту.

На третьем этапе миссии (Artemis 3) NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году, а затем отправить их к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов.

Первый этап программы намечен на 2021 год, второй — на 2023 год.