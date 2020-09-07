В США клонировали лошадь умершую 20 лет назад

В зоопарке Сан-Диего в США необычное пополнение. В табуне лошадей Пржевальского появился жеребенок, который является клоном животного, умершего 20 лет назад! Это первое успешное клонирование лошади. Ученые пошли на этот риск ради сохранения популяции вымирающего вида.

Лошади Пржевальского занесены в Красную книгу и практически не встречаются в дикой природе на данный момент. Согласно Смитсоновскому Национальному зоологическому парку, этот вид считается «диким», а также эти животные являются дальними родственниками современных домашних лошадей.

В пресс-релизе зоопарка Сан-Диего специалисты уточняют, что, несмотря на различные программы по возвращению популяций этого вида в дикую природу (в Монголию и Китай), животные пока что плохо размножаются в естественных условиях. Успешное клонирование, проведенное в зоопарке, может стать важным шагом в восстановлении этого вида.

Клонированный жеребенок был назван Куртом в честь доктора Курта Бениршке, который занимается сбором и сохранением генетического материала исчезающих животных с 1975 года. Животное было «воссоздано» из замороженных генов лошади, которая умерла в 1998 году. «Это были клетки жеребца, родившегося в 1975 году в Великобритании, которого привезли в США в 1978 году. Он прожил до 1998 года» — рассказали в пресс-службе Revive & Restore.

Компания Revive & Restore, которая занимается сохранением и восстановлением генетических данных исчезающих животных, и которая участвовала в клонировании Курта, ведет несколько биотехнологических проектов. Сейчас специалисты пытаются возродить, по меньшей мере, шесть исчезающих и исчезнувших видов, включая шерстистого мамонта, который вымер около 4000 лет назад.



