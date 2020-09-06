Найден способ, как при помощи растений искать останки людей

Леса и прочая растительность, как правило, лишь затрудняют поиск трупов погибших — как с воздух а, так и с земли. Ботаники из США выяснили, как можно помочь поисковым отрядам в этом нелегком деле.

Исследование опубликовано в журнале Trends in Plant Science. Пешие патрули при поиске останков погибших людей могут быть эффективными только в том случае, если лес, в котором проводят поиски, проходим и не слишком велик. Во всех остальных случаях процесс сильно осложняется. А если говорить о таких частях мира, как леса Амазонки, то там поиски вовсе невозможны, поскольку эти места по большей части непроходимы и кишат смертоносными насекомыми и хищниками.

Поэтому ботаникам пришла в голову мысль о том, что растения, которые сегодня мешают поискам, можно сделать союзниками в этом деле. Известно, что труп при разложении выделяет различные вещества, которые могут поглощаться растениями. Это банальное знание подтолкнуло ученых к исследованию взаимосвязей между растениями и разложением человеческого тела, чем и займутся ученые на базе Центра антропологических исследований при Университете Теннесси (США) в ближайшее время. Ученые оценят, как «острова разложения трупа», то есть зона, которая окружает останки, изменяют концентрацию питательных веществ в почве и как эти изменения проявляются в близлежащих растениях.

Ботаники считают, что самым очевидным результатом наличия такого «острова» будет большой выброс азота в почву, особенно летом, когда разложение происходит гораздо быстрее, чем зимой. По словам ведущего автора работы, профессора из Университета Теннесси Нила Стюарта — младшего, наличие такого количества азота может вызвать изменение цвета и отражательной способности листьев растущих рядом деревьев и кустарников.

Так, среднестатистический американец, по подсчетам ученых, имеет в своем организме порядка 2,6 килограмма азота. Если предположить, что «остров разложения» его трупа составит примерно три квадратных метра, то количество азота будет примерно в 50 раз превышать стандартную норму для кустарников и деревьев. Обнаружить изменения в последних помогут технологии дистанционного зондирования фенотипов растений на основе беспилотных летательных аппаратов.

Но как не спутать «острова разложения» останков человека с трупами других крупных млекопитающих, погибающих в лесах? Для этого ученые намерены найти и выделить метаболиты, специфичные лишь для человека. Большинство людей, не являющихся представителями традиционных сообществ и не имеющих специфический род занятий, не питаются дикими животными, употребляют лекарства и всевозможные пищевые консерванты, которые, по мнению исследователей, и должны оказать влияние на внешний вид растений.

Если же в распоряжении ботаников будут данные о конкретном пропавшем человеке, то, по словам исследователей, появится возможность выделить метаболиты, специфичные именно для него. Например, химический профиль заядлого курильщика будет отличаться от такового у некурящего.

При этом, сообщают специалисты, отдельные элементы технологии уже используют при поисках, однако ученым все еще неизвестны многие нюансы взаимодействия растений с различными веществами, которые может выделять человеческий труп. Для того чтобы эти идеи нашли полноценное практическое применение, уйдет несколько лет. Над исследованием будут трудиться не только ботаники, но и антропологи, и почвоведы.