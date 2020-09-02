В Арктике обнаружили новый пролив

Экспедиция на архипелаг Новая земля , которую проводит Северный флот совместно с Русским географическим обществом и Национальным парком «Русская Арктика», открыла новый пролив. Объект измерили и нанесли на карты, сообщает Министерство обороны России.

«Совершены географические открытия. Североморцы обнаружили отделение острова от полуострова Жерди и, соответственно, образование нового пролива. Новые географические объекты были нанесены на карты, зафиксированы в системе GPS, измерены и сфото графированы», — пояснили в военном ведомстве.

Экспедиция продлилась почти 3 недели. Старт был дан в Белушьей Губе, откуда участники на морском буксире МБ-12 выдвинулись по маршруту. Сложностями во время путешествия стали плохая погода и в частности густые туманы, снижавшие видимость до нескольких метров, а также несколько высадок на берег были отменены из-за большого количества белых медведей.

Совместная комплексная экспедиция Северного флота и РГО на арктические архипелаги началась в августе и продлится до октября. Поход на морском буксире МБ-12 совершает первый экспедиционный отряд, а второй работает на ледоколе «Илья Муромец» в районе полуострова Таймыр.

Напомним, в апреле 2020 года специалистами Центра подводных исследований Русского географического общества (РГО) с помощью телеуправляемого необитаемого подводного аппарата (ТНПА) вблизи Ялты обнаружили на дне потопленный в 1941 году теплоход «Армения». Гибель госпитального судна стала одной из крупнейших морских катастроф в истории человечества и до этого года точное местоположение затонувшего корабля оставалось неизвестным.