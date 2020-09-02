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Голографическое кино может стать реальностью

Голографическое кино может стать реальностью

Японские инженеры из TUAT объявили, что они впервые создали настоящий голографический ролик. Его можно сравнить с голографической проекцией, которую делал робот RD2D из саги «Звездные войны».

В своей работе они воспользовались так называемыми метаповерхностями, при помощи которых можно управлять светом и достигать такого уровня детализации, позволяющего создавать настоящие трехмерные голографические изображения, которые будут видны фактически с любой точки обзора.

На сегодняшний день распространены «статические голограммы», с ограниченным углом обзора, а также «фальшивые голограммы», какие можно увидеть на концертах поп звезд, для создания которых используются оптические эффекты.

Исследователи в создании своей анимированной голограммы вдохновились от первых кинопроекторов 19 века. Они воспользовались метаповерхностями — материалами толщиной всего в несколько нанометров, через которые можно управлять светом. Ученые распечатали 48 прямоугольных «метаповерхностных» кадров, сделанных в основном из золота, которые преломляют луч лазера таким образом, что получается настоящая трехмерная картинка, которая как будто бы «подвешена» в воздухе.

Каждый кадр немного отличается от другого, и голографический фильм воспроизводится со скоростью 30 кадров в секунду. В качестве пилотного ролика, исследователи сделали изображение вращающейся Земли.

Ученые использовали гелио-неоновый лазер, который создает красноватое изображение. Поэтому на будущее перед инженерами стоит задача сделать полноценную цветную картинку. На печать 48 кадров ушло около шести часов. А чтобы сделать, например, шестиминутный фильм, то на печать голографических кадров, уйдет 800 часов.

02 сентябрь 2020 /
Непознанное
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