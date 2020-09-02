На Урале нашли очень редкий гриб-баран

Сезон 2020 года в Челябинской области богат на урожай грибов. Любители тихой охоты часто делятся в соцсетях фото графиями своего "улова". Один из грибников показал, как наткнулся на краснокнижный экземпляр, пишет cheltv.ru. Сообщение о находке появилось в группе, посвященных грибам и ягодам Челябинской области.

"Много сегодня разных незнакомых грибов видел, но этот заинтересовал больше всех. Может, кто просветит?" – спрашивает мужчина.

На фото графии запечатлены кучерявые грибы, которые растут как бы друг на друге. Оказалось, что это трутовик листоватый, гриб-баран или танцующий гриб, как его называют в народе. Одной из его особенностей можно назвать размер и форму. Шляпки растут как бы в несколько этажей, высота может достигать метра, а вес – 20 килограммов. Встретить такой гриб можно с середины августа до конца сентября. Произрастает он возле стволов или пней дубов, кленов, лип. Однако обнаружить гриб удается довольно редко, да и растет он не каждый год, поэтому занесен в Красную книгу.

Найти трутовик листоватый считается чистым везением. Он съедобный и очень вкусный, мякоть имеет ярко выраженный приятный запах. Его можно употреблять как вареным, так и жареным. Трутовик растет очень быстро, всего за 10 дней он может набрать до 10 килограммов веса. При этом, к нему безразличны насекомые, и червей в нем не найти. Кстати, однажды, в 1971 году, в Беловежской Пуще был найден гриб с 753 шляпками.