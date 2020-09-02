Леса и поля указали на свое скорое исчезновение

Изучив растительные ландшафты по всей Северной Америке, ученые пришли к выводу, что их состояние свидетельствует о «подготовке» к массовому вымиранию, которое не наблюдалось со времен отступления ледников и прихода людей около 13 000 лет назад.

Исследователи использовали данные 14 189 образцов ископаемой пыльцы для определения устойчивости ландшафтов. Для этого они обратили внимание на два фактора: время проживания — продолжительность существования конкретных биомов, таких как леса и луга, и восстановление — насколько хорошо биомы восстанавливаются после лесных пожаров и других катаклизмов.

«Наша работа показывает, что ландшафты сегодня демонстрируют низкую устойчивость, предчувствуя потенциальные вымирания в будущем», — пишут ученые в своей работе. «Стратегии сохранения, направленные на повышение устойчивости экосистем, могут смягчить эти риски исчезновения».

В ходе своей работы ученые изучили 12 основных биомов растений в Северной Америке за последние 20 000 лет. Они обнаружили, что ландшафты сегодня показывают устойчивость ниже, чем когда-либо с конца плейстоцена.

Например, восстановление биома занимает больше трех столетий, при этом не все из них в итоге приходят в норму. Исследование показало, что только 64% ландшафтов восстанавливают свой первоначальный биом, арктические системы наименее склонны к восстановлению. Также ученые заметили, что ландшафты восстанавливаются наиболее быстро, если экосистема содержит высокое биоразнообразие растений.

Устойчивость ландшафта, способность местообитаний сохраняться или быстро восстанавливаться в ответ на катаклизмы, помогает поддерживать биоразнообразие в периоды климат ических и экологических изменений, отмечают исследователи. Именно поэтому ученые говорят, что очень важно начать вводить меры по восстановлению биологического разнообразия, чтобы природные системы смогли пережить глобальные изменения на Земле.