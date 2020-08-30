В Японии испытали "летающий автомобиль"

Японская компания SkyDrive завершила успешный пилотируемый испытательный полет прототипа своего летающего автомобиля .

«Из более чем 100 проектов по созданию летающих автомобилей в мире лишь немногие достигли успеха с участием человека», - сказал Томохиро Фукудзава, глава SkyDrive.

В транспортном средстве используется электрический вертикальный взлет и посадка для эффективного движения от точки к точке, и в один прекрасный день он может стать жизнеспособным вариантом для загруженных терминалов аэропортов и перегруженных дорог.

Фукудзава надеется, что коммерческий продукт будет готов к запуску к 2023 году.