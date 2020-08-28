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На Гавайях обнаружено озеро с температурой воды 80°С

На Гавайях обнаружено озеро с температурой воды 80°С

В прошлом году пилоты вертолетов, пролетающие мимо вулкана Килауэа, заметили загадочное озеро в кратере. С тех пор специалисты начали внимательно следить за объектом, используя спутники NASA. Оказалось, что уровень воды в озере постоянно растет, а в этом году ученые установили, что оно является и одним из самых горячих водоемов в мире! Температура воды в озере равняется 80 — 85 °C!

Такая высокая температура воды поставила ученых в тупик, так как в мире существует всего несколько настолько горячих вулканических озер. Сейчас Геологическая служба США (USGS) внимательно следит за озером и изучает остаточное тепло у основания и в соседних газовых вентиляционных отверстиях, которые могут нагревать водоем. Хотя Килауэа не показывает признаков скорого извержения, эксперты отмечают, что изменения температуры озера «могут быть предвестниками будущих опасностей».

вулкан Килауэа — самый молодой и активный щитовой вулкан Гавайев. Озеро, которое образовалось только в прошлом году, занимает площадь, превышающую пять футбольных полей, и имеет глубину около 30 метров.

На Гавайях обнаружено озеро с температурой воды 80°С

Озеро появилось спустя год после извержения

Хотя вулкан не извергается и не показывает признаков скорой катастрофы, USGS внимательно следит за ним. Представители службы уже собрали образцы из нагретого озера и сейчас работают с тепловизионными камерами, чтобы проследить изменения температуры. «Измерять температуру воды довольно трудно. Пар, поднимающийся с поверхности, смешивается с воздухом, становясь холоднее. При этом слой пара достаточно плотный, чтобы исказить данные поверхности воды», — объясняет ситуацию Гавайская вулканологическая обсерватория (HVO).

Сейчас у ученых есть два предварительных объяснения, почему температура озера такая высокая и почему она может продолжать расти. Первая причина — это наличие остаточного тепла в обрушившемся щебне у основания кратера. Порода могла быть нагрета лавовым столбом до обвала. Еще одной причиной могут быть газовые вентиляционные отверстия, которые выбрасывают пар при температуре в 105 °C!

28 август 2020 /
Непознанное
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